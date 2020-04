Pääkirjoitus: Koronataistelussa vaaditaan kestävyyttä

Koronaviruksen vastaisesta taistelusta on tulossa kestävyyslaji. Kun alussa viruksen leviämisen hillitseminen vaati nopeita toimia, alkaa kamppailu myöhemmin muistuttaa maratonjuoksua.

Pääsiäisen aikana uutisaiheet maailmalta olivat vahvasti koronapainotteisia. Ei ihme, sillä tauti etenee nyt kovaa vauhtia kolmella mantereella eli Euroopassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa.

Ennen pääsiäistä Kiina tuntui saaneen koronan hallintaan. Viime päivien aikana maassa on raportoitu kuitenkin uusia tartuntoja, jotka ovat peräisin pääosin ulkomailta. Kiina avasi rajojaan saatuaan tautia talttumaan, mutta nyt koronan alkuperämaata uhkaa viruksen toinen aalto.

Suomessa hallitus alkaa valmistella päätöstä Uudenmaan eristämisen jatkosta. Valmiuslain perusteella päätettyä eristämistä on mahdollista jatkaa vain, jos se on välttämätöntä taistelussa epidemiaa vastaan. Tähän asti Suomessa on tehty rajoitus- ja eristämispäätöksiä puhtaasti terveydellisin perustein. Taloudellinen paine vapauttaa rajoituksia kuitenkin kasvaa.

Suomessa korona on pääsiäisen aikanakin pysynyt pääosin Uudenmaan riesana. Suomessa todennetuista tautitapauksista kaksi kolmasosaa on Uudeltamaalta. Uudenmaan eristykselle voi siis löytyä edelleen painavat perustelut.

Tähän mennessä parhaiten koronan vastaisessa taistelussa ovat pärjänneet maat, jotka ovat kyenneet tekemään riittävän kovia päätöksiä tarpeeksi aikaisessa vaiheessa epidemiaa. Suomi kuuluu tähän joukkoon.

Kestävyyttä vaativassa kamppailussa pitää pystyä jatkossakin tekemään oikeita linjauksia, joiden avulla koronan iskut kestetään mahdollisimman hyvin. Lisäksi pitää löytyä voimia ja näkemystä uudelleenrakentamisen aikaan. Sellainenkin on vielä edessä, sillä koronan jälkeen moni asia muuttuu.