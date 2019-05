Pääkirjoitus: Savosta löytyy ministeriainesta

”Näyttää ihan hyvältä.” Näin kommentoi todennäköinen pääministeri Antti Rinne (sd.) keskiviikkona hallitusneuvotteluiden sujumista Helsingin Säätytalolla.

Puolueiden puheenjohtajat ovat kuulemma alkaneet vihdoin keskustella myös talouden raameista.

Oli aikakin. Juuri hallituksen talouspolitiikkaan liittyy koko maan tasolla suurimmat kysymysmerkit ja odotukset. Yleensä Suomessa politiikkaa on tehty hyvin talousvetoisesti; Rinteen malli herättää monella suunnalla, jos ei kauhua, niin vähintäänkin ihmettelyä.

Mikkelistä ja Etelä-Savosta katsottuna hallitusohjelmassa on monta erityisen kiinnostavaa kohtaa. Liikenneinvestointeihin kohdistuu suuret odotukset. Rinteen puheita siitä, kuinka liikenneinfra on talouskasvun pullonkaula, on jo tulkittu niin, että uusia isoja hankkeita on luvassa.

Sote-uudistuksen kannalta kiinnostavaa on, miltä pohjalta ryhdytään etenemään. Keskusta vaatii jatkamista 18 maakunnan pohjalta ja vieläpä niin, että tehtäväksi annetaan muutakin kuin sote. Keskusta puhuu asiasta kynnyskysymyksenä, mutta tuskin kaikki sen vaatimukset sukkana läpi menevät.

Ministerinsalkuista ei virallisesti ole puhuttu mitään, mutta totta kai asioista kulisseissa on pulistu. Mikkelin seudun kannalta ilmeistä on, että varteenotettavat ministerikandidaatit ovat vähissä.

Tällä hallituspohjalla lähinnä Pertunmaan Jari Leppä (kesk.) on mahdollinen — ja jopa luonteva — valinta uudeksikin maa- ja metsätalousministeriksi. Jos koko maakuntaa katsellaan, myös Savonlinnan nousevan tähden Hanna Kososen (kesk.) nimi on ollut esillä spekulaatioissa.

Leppä vetää hallitusneuvotteluissa maataloutta käsittelevää työryhmää ja Kosonen vastaavasti osaamiseen ja koulutukseen liittyvää ryhmää.

Vihreää ministeriä Etelä-Savosta tuskin tulee. Maakunnan kannalta kiinnostavaa on kuitenkin seurata vihreiden puoluekokousta kesäkuussa. Mikkelin Veli Liikasen nousu hallituspuolueen puoluesihteeriksi olisi voitto koko maakunnalle.