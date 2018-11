Pääkirjoitus: Mennään bussilla – Maksutonta joukkoliikennettä kannattaa edistää

Vanhempien palaute Mikkelin koululaisten maksuttomista bussikyydeistä on lähes yksimielisen myönteistä. Kaksivuotinen kokeilu on kesken, mutta johtopäätökset näyttävät selviltä: maksuttomuudesta kannattaa tehdä pysyvää.

Mikkeli aloitti 2017 muun muassa Pieksämäen esimerkin rohkaisemana kokeilun, jossa kaikki 7—16-vuotiaat saavat ilmaiseksi Waltti-kortin. Sillä he voivat vapaasti käyttää busseja niin koulu- kuin vapaa-ajan matkoihin.

Tavoitteena oli houkutella lapsia entistä enemmän joukkoliikenteen käyttäjiksi. Tavoitteessa on selvästi onnistuttu. Pidemmän tähtäimen tavoite on, että lapsena opittu joukkoliikenteen käyttö jatkuu myös aikuisena.

Kokeilua on kritisoitu lähinnä siitä, että bussikyytien käyttö vähentää lasten liikkumista, joka muutoinkin on liian vähäistä. Tottahan se on, että maksuttomuus johtaa joissain tapauksissa lyhyiden kävely- tai polkupyörämatkojen vaihtumiseen bussikyyteihin.

Toisessa vaakakupissa on kuitenkin, että Waltti-kortti vie lapsia myös harrastamaan ja liikkumaan. Bussikortti voi mahdollistaa harrastukset sellaisellekin lapselle, jotka eivät saa kyytejä vanhempiensa autoissa.

Mitä enemmän joukkoliikennettä käytetään, sitä paremmat mahdollisuudet joukkoliikennettä on kehittää. Mikkelissä tällä rintamalla olisi vielä paljon tehtävää.

Toimiva joukkoliikenne helpottaa ihmisten arkea ja parantaa elämisen laatua. Myös ilmaston ja ympäristön kannalta se yleensä on yksityisautoilua parempi vaihtoehto.

Koululaisten lisäksi maksuton joukkoliikenne on hyvä tavoite laajemminkin. Ennen päätöksiä pitää toki selvittää maksuttomuuden hinta ja vertailla sitä saatavaan hyötyyn.

Mitenköhän maksuton Waltti-kortti vaikuttaisi esimerkiksi pienituloisten eläkeläisten elämänlaatuun?