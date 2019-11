Pääkirjoitus: Pirkka-Pekka vai Aake? — Anteeksipyynnöillä on paikkansa, mutta tolkku pitää säilyttää

Oliko Pirkka-Pekka Petelius oikealla asialla pyytäessään anteeksi vanhoja Pulttibois-sketsejä, joiden lapinpukuiset hahmot loukkasivat saamelaisia?

Oliko sketsisarjan toinen näyttelijä Aake Kalliala oikeammassa? Kalliala sanoo, ettei hänellä ole aihetta pyytää anteeksi keneltäkään. ”En tietenkään tekisi niitä nyt, mutta ne olivat sitä aikaa.”

Jos ihminen katuu vanhoja tekojaan ja kokee tarvetta pyytää anteeksi, tätä pitää tietysti kunnioittaa. Isommassa kuvassa vaatimukset kaikkien menneiden syntien anteeksipyytämisestä ja julkisesta katumisesta johtavat tolkuttomuuksiin.

Myös Kallialalla on siis pointtinsa. Iso osa huumorista perustuu epäasiallisuuteen. Aikain saatossa humoristit ovat tahallaan — mutta myös ymmärtämättömyyttään — loukanneet suurta joukkoa ihmisiä ja ihmisryhmiä.

Peteliukselle on jo ehditty esittää vaatimuksia ainakin romanien taholta. Miksi heiltä ei pyydetty anteeksi, kun saamelaisiltakin? Perjantaina uutisoitiin vanhoihin tv-sarjoihin kohdistuvasta tutkintapyynnöistä. Se nyt vielä puuttuisi, että peteliuksille ja kummeleille alkaisi ropista syytteitä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan!

Ihminen on kehittyvä laji. On erinomaista, että vielä muutama vuosikymmen sitten rehottaneesta sovinismista ja erilaisten etnisten ryhmien pilkasta on osin päästy eroon. Nyt katsottuna vanhat Pulttiboisit tai Pekka ja Pätkä -elokuvat näyttävät oudoilta.

Menneet tyhmyydet on syytä tiedostaa, ja historian jäteastioiden tonkimisella on arvonsa. Tulevaisuuden kannalta olisi silti hedelmällisempää keskittyä nykyisten ja tulevien epäkohtien korjailuun kuin piehtaroida vanhassa.

Kun historiasta etsitään syyllisiä ja vaaditaan anteeksipyyntöjä, ainakin ihan pienimmät rikkeet olisi järkevää vain unohtaa.