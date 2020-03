Pääkirjoitus: Liikkumisrajoitukset suojelevat heikoimpia

Suomen hallitus on lyhyessä ajassa ollut valmis tekemään yhä tiukempia rajoituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätös sulkea Uusimaa tuli nopeammin kuin moni osasi ennakoida vielä muutama viikko sitten.

Perusoikeuksien kaventaminen on herkkä ja vaikea asia. Valmiuslain käyttöönottoon on Suomessa ollut erittäin korkea kynnys. Laki otetaan käyttöön vain, jos se on täysin välttämätöntä. Nyt liikkumisrajoitus on otettu käyttöön osin ennakoiden. On herättänyt huolta, voidaanko kansalaisten perusoikeuksiin kajota tulevaisuudessa liian herkästi.

Nyt ei ole aikaa empiä. Epidemian etenemistä kuvaavat tilastotiedot maailmalta puoltavat tiukkojen rajoitusten tekemistä. Sekä asiantuntijat että kansa ovat sitä mieltä, että hallituksen rajoitukset ovat tarpeen. Myöhemmin voidaan analysoida kumpi on ollut viisaampi valinta: Suomen tiukempi linja vai Ruotsin löyhempi linja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen valitsema tie on oikea.

Koronaviruksen leviämistä ei voida estää, mutta on tärkeää voida ehkäistä sen leviämistä koko maahan yhtä aikaa, yhtenä sairasaaltona. Suomessa ei riitä terveydenhoidon resurssit kaikille hoitoa tarvitseville. Tämä on jokaisen ymmärrettävä.

Joka kinttupolkua ei pystytä sulkemaan. Nyt on väärää urheutta pohtia, miten sulkua voisi kiertää. Rajoitusten tarkoitus on suojella kaikkein heikompia. On tärkeää ymmärtää, että ohjeistus on annettu siksi, että ihmiset ymmärtävät pysyä kotonaan. Terveydenhuollon resurssit on mitoitettu kussakin kunnassa kunnan väkiluvun mukaan.

Nyt kun rajoitukset kiristyvät, on tärkeää huolehtia omasta ja läheisten jaksamisesta. Raikkaassa ilmassa ulkoilu ei ole kiellettyä, kun muistaa välttää kaikki lähikontaktit. Ystäville, sukulaisille ja tarvittaessa auttaviin puhelimiin kannattaa soittaa. Henkinen etäisyys tulee säilyttää tiiviinä rajoituksista huolimatta.

