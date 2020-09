Pääkirjoitus: Ravintoloilla on eroja, nyt tarvitaan oikein kohdentuvia koronapäätöksiä

Hallitus linjaa tänään tiistaina uusista ravintoloita koskevista rajoituksista, joiden tarkoituksena on hidastaa koronatartuntojen määrän kasvua. Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että hallituksen sisällä on kovaa vääntöä rajoitusten voimallisuudesta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on kovien rajoitusten kannalla. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ajanee hellempiä toimia taloudellisista syistä.

Koronan toisen aallon aikana pitäisi onnistua kohdentamaan rajoitustoimet juuri sinne, missä suurimmat ongelmat ovat. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ruokaravintolassa taudin tartunnan todennäköisyys on merkittävästi pienempi kuin yökerhossa.

Hallitus joutuu ravintoloiden toimintaa linjatessaan miettimään myös alueellisia eroja. Viranomaiset eivät voi omalla alueellaan tehdä kuin yksittäisiä toimijoita koskevia päätöksiä. Sen sijaan hallituksen on mahdollisuus tehdä päätöksensä esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin.

Koronan tarttuvuusluvut kertovat, että joillakin alueilla korona on selkeässä kiihtymisvaiheessa. Kun pandemia lähtee laukalle, tarvitaan rajoituksia. Niiden toimivuus on havaittu hyväksi silloin, kun ne kohdentuvat oikein. Taudinkuvan muuttuminen syksyllä kertoo siitä, että korona tarttuu nyt erityisesti nuoriin aikuisiin. Altistumisia ja tartuntoja on raportoitu paljon yökerhotyyppisissä ravintoloissa.

Toisessa vaakakupissa painaa huoli taloudesta. Hallitus linjannee uusien rajoitusten lisäksi tukipaketista ravintoloille. Syytä onkin, sillä korona on kohdellut ravintola- ja matkailualaa äärimmäisen tylysti.

Siihen pitää kuitenkin varautua, että nyt tehtäviä päätöksiä pitää muuttaa nopeallakin aikataululla.