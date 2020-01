Pääkirjoitus: Soten valmistelu odottaa rajoja

Etelä-Savossa odotellaan yhä tietoa siitä, missä kulkevat maakunnan rajat hallituksen sote-uudistuksen jälkeen.

Savonlinnan seudun kunnat haluavat osaksi Pohjois-Savoa, mutta Mikkelin seudulla tätä pidetään vaarana koko maakunnan tulevaisuudelle. Epäselvää on, salliiko hallitus maakunnan vaihdon.

Viime viikolla hallituksen sote-ministerit kokoustivat, mutta Etelä-Savon rajoista ei syntynyt päätöstä. Sen verran asia sentään näyttää kirkastuneen, että maakunnalla ja sote-alueella on tulevaisuudessa samat rajat.

Uudistuksen vastuuministeri Krista Kiuru (sd.) lausui perjantaina, että sote-uudistuksella on kiire. Tähän liittyvä lainsäädäntö olisi saatava eduskunnan käsiteltäväksi vielä tänä vuonna, jotta homma ehdittäisiin viedä maaliin vihdoin tällä vaalikaudella.

Ministeri Kiurun kanssa on helppo olla samaa mieltä. Hallitukselta toiselle periytyvä ikuisuusprojekti pitäisi saada valmiiksi, jotta rakenteiden ja hallintohimmeleiden lisäksi päästäisiin keskittymään varsinaisen toiminnan kehittämiseen.

Soten rahoituksen siirtyminen "leveämmille harteille" eli valtiolle on monille Etelä-Savon ja Itä-Suomen kunnille kohtalonkysymys. Siitä on puhuttu vähemmän, että rahoituksen taso uhkaa samalla laskea. Euromäärillä on turha spekuloida, mutta edessä lienee kunnon kinkerit, kun maakunnat joutuvat perkaamaan sekä palveluverkon että -tason tulojensa mukaiseksi.

Viime hallituskaudella tässä valmistelutyössä päästiin Etelä-Savon maakunnassa kohtuullisen pitkälle. Nyt alueellinen valmistelu pitäisi taas saada äkkiä käyntiin, ja rahaakin tähän on valtiolta jaossa.

Selvä ja kestävä päätös rajoista kuitenkin tarvitaan ensin.