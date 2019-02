Pääkirjoitus: Anne Bernerin mahdollinen siirtyminen ruotsalaispankin hallitukseen olisi voitu hoitaa tyylikkäämmin

On hienoa, että suomalainen nainen pääsee merkittävään kansainväliseen tehtävään. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mahdollinen siirtyminen ruotsalaisen SEB.n hallitukseen olisi silti voitu hoitaa tyylikkäämmin. Tosin erilaiset kohut ovat seuranneet Bernerin ministeriuraa alusta saakka. Hänen ajamansa radikaalit uudistukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua ja vastustusta, myös keskustan piireissä.

Juridisesti Bernerin hallituspaikassa ei liene enää ongelmia, kun SEB:stä ilmoitettiin – ilmeisesti syntyneen kohun takia – että varsinainen hallitustyö alkaakin vasta kesäkuussa, jolloin Bernerin ministeriura voi olla jo ohi.

Parempi kuitenkin olisi, että Berner jättäisi ministeritehtävät heti, kun tulee valituksi. On vaikea uskoa, että hän olisi jotenkin korvaamaton silloin, kun hallituksella on enää kolmisen viikkoa jäljellä todellista poliittista toimivaltaa. Vaalien jälkeenhän siitä tulee pelkkä juoksevia asioita hoitava toimitusministeriö. Keskustan eduskuntaryhmä kuitenkin päätti eilen yksimielisesti, että Berner saa jatkaa ministerinä.

Keskustan eduskuntaryhmässä Bernerin toiminta on kuitenkin herättänyt ärtymystä. Keskustan kannatus on alamaissa, eilen julkistetussa Helsingin Sanomien puoluekannatusmittauksessa enää 14,7 prosenttia, eikä Bernerin hyppäys pankkimaailmaan ministerinsalkusta kiinni pitäen sitä välttämättä lisää. Hätä on myös luonnehdittu rintamakarkuriksi, kun ei jää puolustamaan puoluetta vaaleissa. Moni edustajapaikkansa puolesta pelkäävä keskustaedustaja olisi myös varmaan mielellään nähnyt itsensä pätkäministerinä ennen vaaleja.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi