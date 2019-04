Pääkirjoitus: Työolojen viranomaisvalvontaa tehostettava

Suomessa toimivien nepalilaisravintoloiden työoloista julkaistiin laaja juttu Helsingin Sanomissa. Jutussa kerrottiin, kuinka ravintoloissa teetetään kohtuuttoman pitkiä työpäiviä eikä palkka ole lähelläkään virallisia työehtoja. Ravintoloiden omistajat ovat kiistäneet syytökset.

Huonojen työolosuhteiden lisäksi tapaus on paljastanut viranomaisten voimattomuuden tällaisen rikollisuuden edessä. Keskusrikospoliisin mukaan nepalilaiskokkien ja tarjoilijoiden työperäinen hyväksikäyttö on ollut laajaa. Tästä huolimatta ongelmat eivät olleet tulleet ilmi viranomaistarkastuksissa. Yritysten paperit ovat olleet muodollisesti kunnossa, eivätkä työntekijät ole uskaltaneet ottaa asiaa esille. Pelkona on ollut maastakarkoitus tai ainakin joutuminen nepalilaisravintoloitsijoiden mustalle listalle, joka on estänyt uudelleen työllistymisen.

Laittomuudet ovat yllättäneet, vaikka jo pitkään on tiedetty, että etnisissä ravintoloissa on muita enemmän esiintynyt ongelmia työsopimuksissa ja palkanmaksussa.

Oikeusvaltiona itseään pitävässä Suomessa tällaista ei saa hyväksyä. Viranomaisvalvontaa – määrää ja valtuuksia – ja tarvittavia resursseja pitää lisätä, jotta ilmiö voidaan kitkeä pois. Paperittomien joukon kasvaminen vain lisää uhkaa, että orjuuttaminen laajenee, sillä heidän neuvottelumahdollisuutensa ovat olemattomat.

Harkinnanarvoinen keino on tehdä alipalkkauksesta yleisen syyttäjän alainen asia, jolloin työntekijän alisteinen asema ei estäisi syytteen nostamista. Paperittomienkin olisi jotenkin voitava kertoa ongelmista ilman muita seuraamuksia. Se parantaisi rehellisten yritysten asemaa.

Markku Kumpunen

