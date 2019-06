Pääkirjoitus: Perhevapaauudistus jatkuu aikaisempaa anteliaammalla mallilla

Antti Rinteen hallitus on ohjelmassaan luvannut toteuttaa viime hallituskaudella kesken jääneen perhevapaauudistuksen. Sipilän hallituksessa hanke kaatui keskustan ja kokoomuksen erimielisyyteen kotihoidontuesta.

Nyt siitä ei ole tulossa ongelmaa, koska hallitusohjelmassa todetaan, että kotihoidontuki jatkuu nykymuotoisena eli lasta voi hoitaa kotona siihen asti, kun hän täyttää kolme vuotta. Erityisesti keskusta on pitänyt tätä ehtona perhevapaiden uudistamiselle. Kyselyjen mukaan se vastaa myös suomalaisperheiden enemmistön toivetta.

Perhevapaauudistuksen pohjana on 5+5+5-malli, jossa sekä äidille että isälle on viiden kuukauden kiintiö, jota ei voi luovuttaa toiselle. Kolmannen jakson käytöstä vanhemmat voivat sopia keskenään. Malli on paljon anteliaampi kuin aikaisemmat vaihtoehdot, sillä tässä vanhemmat voivat olla noin kuukauden pidempään palkkaan sidotulla vanhempainvapaalla.

Uudistukselle ei kerrottu tarkkaa hintaa, mutta kustannukset lienevät kymmeniä miljoonia euroja, jos riittääkään. Sipilän hallituksen maltillisempaan perhevapaauudistukseen oltiin varaamassa 80 –100 miljoonaa euroa.

Kustannuksista huolimatta uudistus on tärkeä tehdä. Syntyvyyden laskiessa on aiheellista tukea lapsiperheitä ja osoittaa, että yhteiskunta arvostaa ja haluaa pitää niistä huolta. Perheiden sisäisen tasa-arvon, mutta myös molempien vanhempien ja syntyvän lapsen kiintymyssiteiden kannalta, jaettu vanhemmuus on hyvä ratkaisu.

Uudistuksen vaikutus työllisyysasteeseen eli hallituksen yhteen päätavoitteeseen on vaatimaton, ellei jopa negatiivinen. Sen ei kuitenkaan saa antaa estää toteutusta.

Markku Kumpunen

