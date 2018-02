Pääkirjoitus: Lastensuojelun ongelmat pahentuneet viidessä vuodessa

Yli tuhat sosiaalialan työntekijää allekirjoitti syksyllä vetoomuksen, jossa esitettiin vakava huoli lastensuojelun tilasta. Sitä luonnehdittiin kestämättömäksi. Niinpä ei ole yllättävää, että Kuntaliiton samoihin aikoihin teettämässä kyselyssä tulokset olivat samankaltaiset, joiltakin osin jopa pahemmat. Kuntaliiton kyselystä ilmeni, että ääritapauksessa jollakin sosiaalityöntekijällä oli vastuullaan 130 lasta, kun vetoomuksessa niitä oli enimmillään ”vain” 80.



Huolestuttavinta on, että lastensuojelun tilanne on mennyt huonompaan suuntaan viidessä vuodessa eli edellistä kyselystä. Näin on käynyt erityisesti mielenterveyspalveluissa, joihin lapset eivät useimmiten pääse ollenkaan. Tähän pitäisi saada korjausta, sillä nuorten syrjäytymisen ja eläköitymisen syynä ovat yhä useammin mielenterveysongelmat.



Sosiaalityöntekijöiden työkuormaa pahentaa sijaisongelma. Vastaajista yli 40 prosenttia kertoi, ettei heillä ole tarpeeksi sijaisia. Tämäkin ongelma on yhteiskunnan itse aiheuttama, sillä tiukennetut kelpoisuusvaatimukset vähensivät mahdollisten sijaisten määrää. Tavoitteena oli parantaa palvelujen laatua, mutta uudistus kääntyikin itseään vastaan. Kun tilanne on näin vaikea, niin ehkä olisi syytä harkita vaatimuksista tinkimistä, ainakin väliaikaisesti. Paras ei saisi olla hyvän vihollinen tässäkään.



Kuntaliitossa arvioidaan ongelmien johtuvan valtionosuuksien leikkauksista. Liitossa lasketaan, että vuodesta 2015 leikkausten vaikutus peruspalveluihin on ollut 1,3 miljardia euroa. Kun sosiaalietuuksia vähennetään, niin ajan mittaan ongelmat alkavat näkyä perheissä ja lapsissa.



Markku Kumpunen

markku. kumpunen@kaakonviestinta.fi