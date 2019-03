Pääkirjoitus: Hallitus erosi, sote-savotta on silti edessä

Juha Sipilä (kesk.) marssi perjantaina aamupäivällä kameroiden eteen pettyneenä ja uupuneena. Pääministeri oli pyytänyt ja presidentti Sauli Niinistö oli myöntänyt hallitukselle eron. Hallitus kompastui vaalikauden kalkkiviivoilla soten kaatumiseen.

Sipilän päätös pyytää hallitukselle eroa nostatti heti sankan mielipiteiden vyöryn. Jotkut kommentaattorit ymmärsivät, toiset eivät. Oppositiopomoista SDP:n Antti Rinne piti eroa outona, vihreiden Pekka Haavisto ymmärsi Sipilää.

Vaalien läheisyys tekee erosta toki dramaattisen, mutta silti Sipilän ratkaisun voi myös ymmärtää vastuunkantamisena. Tosin tiedotustilaisuudessa Sipilä viesti vahvasti haluaan jatkaa keskustan johdossa esittelemällä puolueensa vaaliteemoja.

Hallitus lähti liikkeelle napakalla Suomi kuntoon -tavoitteella. Se sopi tilanteeseen, jossa julkinen velka kasvoi, väestö ikääntyi ja myös maantieteellinen eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa kasvoi. Naistenpäivään päättyneen hallitustaipaleen kirkkain saavutus oli talouskehityksessä tapahtunut käänne ja työllisyyden kasvu. Niiden synnyttämisessä Sipilän hallitus törmäili etenkin työntekijöiden kanssa, mutta lukujen valossa tulokset ovat olleet hyvät.

On sama, millaisena tekona hallituksen eroa pidetään, yksi asia on silti varma. Myös kuukauden kuluttua eduskuntavaaleissa valittavilla kansanedustajilla ja tulevan hallituksen ministereillä on edessään sama savotta. Sote on pakko uudistaa. Nyt nähdyn sote-sotailun sijaan veronmaksaja odottaa ennen kaikkea päätöksiä, jotka turvaavat mahdollisimman hyvät palvelut eri puolilla maata.