Pääkirjoitus: Lentoverosta pitäisi sopia isolla joukolla

Ruotsi alkoi periä lentomatkustajilta erillistä veroa huhtikuun alusta. Vero vaihtelee 25 eurosta 40 euroon lentomatkan pituuden mukaan.

Luonnonsuojeluliitto ehdotti samaa Suomeen. Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) tyrmäsi ajatuksen veron tuomisesta Suomeen jo kuukausi sitten, kun Ruotsissa asiasta syntyi kovaa vääntöä. Lentoyhtiö SAS uhkasi siirtää osan idän reiteistään Tanskaan vastavetona veropäätökselle.

Veropäätökset aiheuttavat aina vastareaktioita. Lentoveron motiivina on kattaa lentämisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia, jotka ovat eittämättä suuria.

Ongelma lentoverossa on sama kuin muissakin laajasti vaikuttavissa veroissa. Yksittäisen valtion päätöksen sijaan tämän mittakaavan asiat pitäisi linjata suuremmalla joukolla. Jos yksi maa perii veroa ja naapuri taas ei, syntyy veropakoa. Lentovero on haittavero, jonka teho olisi sitä merkityksellisempi, mitä laajemmin siitä säädettäisiin.

Paine lentoveroa kohtaan tuskin laskee. Teknologian kehityksestä voi toki odottaa apuja myös lentämisen kehittymiseen nykyistä ympäristöystävällisemmäksi. Lentokoneet eivät kuitenkaan taita mannerten välisiä matkoja pikaisella aikataululla biopolttoaineen voimalla. Paine ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kasvaa kuitenkin nopeaan tahtiin.