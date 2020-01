Pääkirjoitus: Ylen gallupissa näkyy käänteitä

Ylen puolueiden kannatusmittaus pitää sisällään pitkästä aikaa merkittäviä suunnanmuutoksia. Pääministeripuolue SDP:n ja toisen hallituksen pääpuolueen keskustan kannatukset ovat kääntyneet merkittävään nousuun. SDP on nostanut kannatustaan kuukauden takaiseen mittaukseen verrattuna 1,7 ja keskustan 1,4 prosenttiyksikköä.

Ylen mittauksen kyselyt tehtiin itsenäisyyspäivän jälkeen. Kysely käynnistyi samaan aikaan kun SDP vaihtoi pääministeriä. Maailman nuorin istuva pääministeri Sanna Marin on vedonnut ihmisiin paremmin kuin Antti Rinne. Se ei ole ihme, sillä Rinne oli viestinnässään epäselvä ja ristiriitainen sekä huseerasi eri ministereiden tonteilla kohtalokkain seurauksin. Marin on viestinnässään huomattavasti Rinnettä selkeämpi.

Kannatusmittauksen tehneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kertoo, että SDP ja keskusta ovat onnistuneet saamaan takaisin vanhoja kannattajiaan. Tieto helpottanee etenkin Kulmunia, jonka puheenjohtajakaudella keskustan kannatus on tähän asti pudonnut.

Eniten kannatustaan Ylen mittauksessa menetti vihreät, peräti 1,9 prosenttiyksikköä. Tässä näkynee ulkoministeri Pekka Haaviston toiminta al-Holin vankileirin suomalaisten kotiuttamisessa. Haaviston kujanjuoksu muistutti Rinteen tilannetta. SDP vaihtoi keskustan tuuppaamana pääministeriä. Vihreät puolestaan ovat seisoneet Haaviston tukena.

Vaikka päähallituspuolueiden kannatusluvuissa näkyy käänne, ei Marinia, Kulmunia ja muita ministerejä odota helppo huominen. Ylen A-talkissa asiantuntijat arvioivat tulevaisuuden näkymiä. Sixten Korkman kaipaili hallitukselta nykyistä aktiivisempaa talouspolitiikkaa. Taantuman merkkejä haistellut Korkman toivoi hallitukselta rohkeita investointeja esimerkiksi kiertotalouteen. Ne palvelisivat kotimaan taloutta ja tukisivat kestävää kehitystä. Viisasta puhetta jälleen Korkmanilta.