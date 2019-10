Pääkirjoitus: Ykkösen paikka on kiitos työstä

Pallo on pyöreä — kiikkerä niin kuin ihmisen onni. Tällä kaudella pallo on pyörinyt Mikkelissä harvinaisen mukavasti. Mikkelin Palloilijat ei ole hävinnyt sarjassa peliäkään.

Kunniakas 90-vuotinen seura juhli pyöreitä varmistamalla nousun Ykköseen hyvissä ajoin ennen kauden päätöstä. Tällainen tulos ei synny sattumalta. Sen eteen on pitänyt tehdä monta asiaa oikein.

Myös Mikkelin Pallo-Kissat varmisti sarjapaikkansa ennen viimeisiä pelejä.

Kausi jatkuu MP:n osalta tulokseltaan merkityksettömissä otteluissa kolmena seuraavana lauantaina. Pitää toivoa, että väki löytää vielä katsomoihin. Juhlat jatkuvat lokakuun.

Mikkeli on perinteinen jalkapallokaupunki ja MP:n nousu monella tavalla tärkeää. Tällä kulttuurilla, väestöpohjalla ja osaamisella Ykkösessä pelaava ryhmä on vähimmäisvaatimus. Liigapaikastakin voi haaveilla, vaikka sen muuttaminen realismiksi olisikin työn takana.

Historia osoittaa, ettei sarjapaikan vakiinnuttaminen Ykkösessäkään ole ihan yksinkertaista. MP joutui toteamaan tämän kausina 2010 ja 2015. Vaikkapa edelliseen nousuun verrattuna MP:n tilanne on toki nyt monelta osin toinen. Seuran toimintaa on kehittynyt kokonaisvaltaisesti ja joukkueen rungossa on sen tason pelimiehiä, jotka pystyvät hyvin pelaamaan myös Ykköstä.

Mitä ylemmäs mennään, sitä suuremmiksi tuppaavat nousta budjetitkin: laadukkaita pelaajia ei saa ilmaiseksi. MP:n yleisömäärät antavat osaltaan pohjaa Ykkösessä pärjäämiseen. Sarjatason nosto näkynee katsojatuloissa, mutta myös muuta rahoituspohjaa olisi hyvä tukevoittaa.

Pelit ratkaistaan nurmella. Pohjatyö tehdään paitsi harjoituksissa myös toimistolla, juniorityössä, ottelutapahtumissa. Jatkuva menestys on mahdollinen, kun koko paketti on kunnossa.