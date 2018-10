Pääkirjoitus: Pankkisalaisuus murrettava varoen

EU on antamassa viranomaisille laajemmat oikeudet päästä tutkimaan kansalaisten pankkitilitietoja. Tavoitteena on torjua talousrikollisuutta, muun muassa rahanpesua ja veronkiertoa. Hallitus on Helsingin Sanomien tietojen mukaan menemässä vielä EU:n direktiiviä pidemmälle. Suomessa verottaja, poliisi ja Kela pääsisivät tilinumeroiden lisäksi käsiksi myös tilitapahtumiin ja saldoihin.

Talousrikollisuuden estäminen on tärkeä tavoite, mutta pankkisalaisuuden murtamisessa mennään herkälle alueelle. Pankkisalaisuus on terveystietojen ohella yksi varjelluimmista yksityiselämän asioista. Niiden kautta ihmisen elämä avautuu varsin pitkälle. Siksi tilitietoja avattaessa pitää olla hyvin varovainen.

Uutta hallituksen esityksessä on, että tietoja voidaan hakea sähköisesti. Se tuo mukanaan eräitä etuja nykyiseen pyyntöihin perustuvaan käytäntöön verrattuna. Sähköisessä järjestelmässä tilin hakemisesta jää aina merkintä ja toisaalta tietoihin oikeutetut voidaan helposti rajata. Ongelmaksi jää, että luvattomista hauista saadaan tietoa vasta jälkikäteen.

Kokemus internetmaailmasta on kuitenkin osoittanut, että tietosuoja ei aina toteudu toivotulla tavalla. Monia salassa pidettäväksi tarkoitettuja tietokantoja ja rekistereitä on pystytty hakkeroimaan auki ja käyttämään tietoja väärin. Tilitietoja voivat pyrkiä saamaan myös viranomaiset, joille asia ei lainkaan kuulu, kuten kävi ilmi muutama vuosi sitten, kun poliisit halusivat katsoa edesmenneen hiihtäjäsuuruuden terveystietoja.

Kun suojelupoliisin tiedusteluvaltuuksia lisätään, on tarkoituksena perustaa erityinen valtuutetun virka sen takaamiseksi, että kotietsinnät ja muut tiedustelutoimet tehdään lainmukaisesti. Finanssialan ehdotus, että pankkisalaisuuden murtamistakin seurattaisiin vastaavasti, on harkinnanarvoinen.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi