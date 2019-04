Pääkirjoitus: Liikuntaan kannattaa satsata euroja

Olympiakomitea ehdottaa, että valtio tukisi suomalaista liikuntaa sadalla miljoonalla eurolla vuodessa. Esityksen mukaan urheiluseuroihin palkattaisiin 5 000 uutta ohjaajaa, joiden tehtävänä olisi saada suomalaiset liikkeelle.

Avaukselle on perusteensa. UKK-instituutin tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten liian vähäinen liikunta aiheuttaa yhteiskunnalle kolmesta seitsemään miljardiin euroon kohoavat kustannukset vuodessa. Tutkimusten mukaan vain viidesosa ihmisistä liikkuu riittävästi, terveyttään edistävästi. Ongelman uskotaan nykymenolla pahenevan, koska lasten liikunta vähenee.

Yhteiskunnan ja yksilöiden kannalta liikkumattomuusongelmaan pitäisi siis suhtautua vakavasti. Myös puolueet tuntuvat olevan yksimielisiä siitä, että jotain pitää tehdä. Lähes kaikki puolueet kannattavat rahallisen tuen lisäämistä liikunnalle.

Onko sitten sadan miljoonan panostus urheiluseuroihin se oikea tapa? Ongelmana tässä saattaa olla se, että monet seurat profiloituvat vahvasti huippu-urheiluun. Ovatko ne houkuttavia mattimeikäläiselle, jolle yksi vatsalihasliike on saavuttamaton haave?

Toisaalta paikallisilla urheiluseuroilla on hyvät verkostot, joiden avulla ne voisivat tavoittaa kansalaisia ja houkutella heitä hikoilemaan.

Eduskuntavaaliteemaa tästä tuskin syntyy, mutta olisiko tämä yksi palanen vaikeassa sote-möhkäleessä? Tämä vaatisi pelkän rahapäätöksen, jonka tekemiseen ainakin vaalien alla näyttäisi olevan konsensusta.