Pääkirjoitus: Itäradan merkitys on ymmärretty

Itäisen Suomen maakuntien väki keskusteli viikolla liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) kanssa itäradasta. Viestit tapaamisesta kertovat, että hankkeen merkitys on ministeriössä oivallettu. Siitä tehdään selvitys jo tänä vuonna. Itärata noussee samalle viivalle Helsinki—Tampere- ja Helsinki—Tampere-ratojen kanssa.

Käytännössä itäradassa on kyse uudesta oikoradasta Helsinki-Vantaan lentokentältä Porvoon kautta Kouvolaan. Tämä nopeuttaisi raideliikennettä Kouvolaan, kun koukkaus Lahden kautta jäisi historiaan. Vaikutukset ulottuisivat sekä Savon että Karjalan radalle.

Itäisen Suomen maakunnat ajavat itärataa kimpassa, ja aluekehitykselle nopeutuva ratayhteys olisikin lottovoitto.

Yhdeksi kannoksi kaskessa on noussut Kymenlaakso, joka on asiassa jakautunut. Kotkan seudulla itärata ei innosta, kun toiveissa on rantarata Kotkan kautta. Toivottavasti järki voittaa, sillä rantaradan toteuttaminen ei näytä realistiselta. Toisaalta itäratakin jää syntymättä, jos Kymenlaakso haraa vastaan, sillä rata edellyttää varauksen maakuntakaavaan.

Erilaisia kilpailevia ratahankkeita tuntuu maassa syntyvän yhä uusia. Jo ilmastotavoitteiden kannalta kaikki panostukset raideliikenteeseen ovat sinällään tervetulleita. Edessä kuitenkin on raju kilpailutilanne hankkeiden kesken — vaikka kaikkia ei toteutetakaan kerralla ja vaikka uusia rahoitusmuotoja keksittäisiin.

Kilpailuasetelmat selkenevät, kunhan selvitystyö etenee ja eri hankkeiden hyötyjä ja kustannuksia päästään faktapohjalta vertailemaan. Itäradalle löytyy vahvat perusteet. Suomessa itäradan vaikutuspiirissä asuu lähes 900 000 ihmistä ja alueella on metsäteollisuuden jättikeskittymä. Lisäksi investointi hyödyttäisi kasvavaa Venäjän liikennettä.