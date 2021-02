Pääkirjoitus: Koskelan surma järkyttää – sen pitäisi herättää laajaa keskustelua, miten tällainen voidaan estää

Helsingin käräjäoikeus käsittelee parhaillaan poikkeuksellista henkirikosta. Kolme 16-vuotiasta poikaa surmasi ikätoverinsa Koskelan kaupunginosassa joulukuussa. Surmaa edelsi pitkään jatkunut pahoinpitelyjen sarja. Uhri ja tekijät tunsivat toisensa hyvin.

Surmaa on käsitelty mediassa laajasti. Käräjäoikeudessa käsitelty aineisto kertoo hyytävällä tavalla, että pahoinpitelijät olivat kurittaneet uhriaan useiden viikkojen aikana. Kohtalokkaana perjantai-iltana pahoinpitely muuttui astetta kovemmaksi ja uhri menehtyi.

Koskelan tapauksesta tekee poikkeuksellisen tekijöiden nuori ikä, teon raakuus ja pahoinpitelyjen toistuvuus. Syyttäjä hakee murhatuomiota kolmelle alaikäiselle pojalle. Sekin on tavatonta suomalaisessa rikoshistoriassa.

Rikoksesta langetettavasta tuomiosta päättää myöhemmin oikeus. Päätöstä tullaan analysoimaan varmasti monelta kulmalta.

Koskelassa surmatun nuoren pojan elämän viimeiset vuodet olivat rankkoja. Häntä kiusattiin alakouluikäisestä lähtien. Hän oli lastensuojelun asiakas, joka oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle. Pojalla oli vähän kavereita.

Muissa pöydissä onkin syytä pohtia, mitkä syyt johtivat hirvittävään tragediaan. Pojan elämää ei enää saada takaisin, mutta opiksi tapahtumista pitäisi ottaa.

Lastensuojeluviranomaiset ovat vaatineet lisää resursseja, joiden avulla koulukiusaamiseen olisi mahdollista puuttua riittävän napakasti. Nyt vuosia jatkunut kiusaaminen meni läpi sormien.

Huolestuttavaa on, että Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan nuorten väkivalta on muuttumassa vakavammaksi. Myös nuorten viharikollisuus lisääntyy.

Aikuisten tehtävä on analysoida syyt huolestuttavaan kehitykseen ja hakea kaikin keinoin ratkaisuja nuorten auttamiseksi. YK:n lasten oikeuksien sopimus ja Suomen laki edellyttävät, että alle 18-vuotiaista on kannettava vastuu tasapuolisesti. Viesti on selkeä, ja vastuu on aikuisilla.