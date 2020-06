Pääkirjoitus: Asiapohjalta vai räävittömästi? – "Etelä-Savon perussuomalaisissa seurataan jännityksellä, mitä puoluehallitus päättää Ano Turtiaisen jäsenyydestä"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho joutui lauantaina selittämään. Puolue on saanut parin viikon aikana kärvistellä pari ison kohun keskellä.

Ensin puolueen juvalainen kansanedustaja Ano Turtiainen julkaisi tyhmän ja rasistisen tviitin poliisin käsissä kuolleesta George Floydista. Sitten puolueen ajatuspaja julkaisi kirjan, jossa muun muassa syyllistetään naisia heidän kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä.

Puolue irtisanoutui kirjasta ja ajatuspajasta. Eduskuntaryhmä erotti Turtiaisen. Kummassakin tapauksessa Halla-ahon viesti oli selvä: pieleen meni.

Moni on tulkinnut puolueen reagointia kohuihin linjan siistimiseksi ja nähnyt taustalla yrityksen kohentautua salonkikelpoiseksi. Samoin on tulkittu aiemmin tänä tapahtunut puolueen nuorisojärjestön erottaminen etnonationalistisen linjausten – eli rasismin – vuoksi.

Puoluevaltuustossa Halla-aho selkeästi kiisti tulkinnan, että puolue tekisi asioita hallituskelpoisuus mielessään. Sen sijaan hän puhui pitkään puolueen potentiaalisesta kannatuksesta. Huono käytös ja typerät puheet vieraannuttavat mahdollisia kannattajia. Halla-aho viesti puolueen pyrkivän toimillaan siihen, että sitä aatteellisesti lähellä olevien kynnys tulla mukaan madaltuisi.

Totta kai puolue miettii toimissaan myös hallituskelpoisuuttaan. Lauantainakin Halla-aho suoraan sanoi puolueen tavoittelevan aina hallitukseen pääsyä. Silti myös potentiaalisten kannattajien ja niin sanotun puolueen kentän reaktiot ovat tärkeitä.

Tässä mielessä Ano Turtiaisen tapaus on nostanut Etelä-Savon peruspiirissä pintaan isot jännitteet. Puolueen kentällä moni ei hyväksy Turtiaisen toimintaa, ja tämä on johtanut hajaannukseen. Kyse on pitkälti samasta dilemmasta kuin koko puolueen osalta.

Räväkät mielipiteet, rasismi ja räävitön käytös vai sittenkin asiapohjainen politiikka. Yhtä aikaa ei voi syödä ja säästä. Kunnallisvaalit ovat edessä yllättävän pian ja linja pitäisi valita. Etelä-Savon perussuomalaisissa seurataan jännityksellä, mitä puoluehallitus päättää Ano Turtiaisen jäsenyydestä.