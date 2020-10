Pääkirjoitus: Alkoholin kulutus tippui korona-aikana – Kohentuneisiin tilastoihin ei voi kuitenkaan tuudittautua

Pääkirjoitus

Koronaepidemian vaikutuksesta suomalaisiin on alkanut tulla tutkimustietoa. Tuoreimmat tilastot tarjosi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vastoin kuin on pelätty, suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt koronaepidemian aikana.

Kohentuneiden tilastojen taakse piiloutuu paljon. Tulokset ovat johdonmukaisia, jos niitä vertaa tilastoihin kuluneella vuosikymmenellä. Suomalaisten alkoholinkulutus on tasaisesti laskenut. Huhti-toukokuussa tapahtui kuitenkin äkillinen muutos. Ravintolat joutuivat sulkemaan kokonaan ovensa. Anniskelukulutus ja matkustajien alkoholituonti Suomen rajojen sulkeuduttua tyrehtyivät lähes kokonaan. Yleinen vapaa-ajan juhlinta väheni.

Samalla päivittäistavarakauppojen ja Alkojen myynti kasvoi, ja juhlintaa tapahtui enemmän yksityisesti. Tiukat rajoitustoimet hillitsivät alkoholin kulutusta ja tartuntaluvut seisahtuivat lähes täysin poikkeustilan ja kesäloman aikana.

Samaan aikaan poliisin kotihälytykset ovat lisääntyneet. Perheväkivaltaa on THL:n mukaan esiintynyt yhtä paljon kuin viime vuonna, mutta turvakodeissa on tilaa riittänyt, kenties osin koronan pelossa.

Vaikka kokonaiskulutus on laskenut, osa on reagoinut koronatilanteen mukanaan tuomaan stressiin ja mahdollisiin taloushuoliin lisäämällä alkoholinkulutustaan.

Kohentuneisiin tilastoihin ei siis voi tuudittautua. Edessä voi olla mittavia ongelmia, mistä osaltaan kielivät myös sairaanhoitopiirien pitkittyneet jonot kiireettömään hoitoon jonottavista potilaista.

Yhteiskunnan turvaverkot eivät ole kannatelleet samaan tapaan kuin normaalisti. Iso lasku voi tulla vielä jälkikäteen ja siihen on syytä varautua.

