Pääkirjoitus: Niukkuus repii perheitä

Suomalaiskotitalouksissa sopeutetaan nyt kulutusta koronakriisin jälkeiseen aikaan. Tilanteesta selviytyäkseen moni lomautusten ja irtisanomisten piirissä ollut perhe on joutunut kajoamaan säästöihinsä.

Valmiiksi vähävaraisissa perheissä, joissa vanhempien tulot riittävät kattamaan vain kaikkein välttämättömimmät hankinnat, tilanne on erityisen tukala. Näissä perheissä on turvauduttu vakuudettomiin luottoihin ja pikavippeihin, joiden jälkilasku on usein kallis.

Lastensuojelun keskusliiton kesäkuussa julkaiseman selvityksen mukaan noin 55 000 uutta lapsiperhettä kokee niukkuutta koronakriisin takia. Ylen uutisen (18.6.) mukaan ilmiö on näkynyt etenkin avustusjärjestöjen roolin kasvuna ruoka-avun järjestämisessä.

Rahasotkut motivoivat myös riitoja ja repivät perheitä erilleen. Koronan aikana esimerkiksi kotihälytyksien määrä on pysytellyt normaalia korkeammalla tasolla. Epävarmuus taloudellisesta asemasta lienee ainakin yksi syy, miksi sosiaaliset ongelmat ovat kärjistyneet perhepiirissä väkivaltaisiksi purkauksiksi.

Perheiden ongelmiin olisi herättävä, ennen kuin peruuttamatonta vahinkoa ehtii tapahtua. Täsmälääkkeen määräämisessä olennaista on, että eriarvoisuuden kasvun estämiseksi avun vastaanottajapuoli osataan kohdentaa oikein.

Työelämämäprofessori Elli Aaltonen ja Helsingin ensikodin toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila ovat vaatineet mielipidekirjoituksessaan (Aamulehti 17.5.) muun muassa ehkäisevän sosiaalityön resurssien ja kontaktipalveluiden lisäämistä.

Kysymys on päättäjille kinkkinen. Suomen suunnan kirkastaminen vaatii vastuullista talouspolitiikkaa, jossa julkisten menojen pysyville lisäyksille pidetään tiukkaa linjaa.

Toisaalta päättäjien olisi pidettävä mielessä historian opetukset. Kun 1990-luvun lamaa hoidettiin leikkauspainotteisesti, muun muassa lapsilisät joutuivat silppuriin. Neljännesvuosisata myöhemmin on vaikea löytää aikalaisia, jotka kiittelisivät tuota ratkaisua.

joonas.tapaninen@kaakonviestinta.fi