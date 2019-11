Pääkirjoitus: Hussein petti ennen kaikkea maahanmuuttajat

Demokratiaan on valettu ajatus siitä, että kansan valitsemat edustajat niin eduskunnassa kuin kuntapolitiikassakin eivät valehtele. Historia osoittaa, että valheitakin on suollettu maailman sivu. Faktantarkistajat löytävät esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puheista jatkuvasti valheita.

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Abdirahim Hussein (sd.) jäi kiinni puhtaasta valheesta. Hussein kertoi, että hän oli taannoin yöllä taksinkuljettajana jättänyt rasistisia kommentteja suoltaneen asiakkaan pois kyydistään kesken ajon. Husseinin tarina aiheutti kiehuntaa sosiaalisessa mediassa, jossa rasismiaiheet kirvoittavat aina runsasta keskustelua.

Keskustelun velloessa Husseinin tarina alkoi joutua outoon valoon, koska hänen ajamansa auton lokitiedot eivät tukeneet väitteitä. Maanantaina Hussein myönsi valehdelleensa, koska ”oli vihainen”.

Hussein pyytelee nyt anteeksi äänestäjiltään, koska on pettänyt heidän luottamuksensa. Valitettavasti äänestäjien pettäminen ei ole tämän tarinan ikävin ulottuvuus.

Nyt Hussein antoi maahanmuuton tuomitseville oivallisen syyn metelöintiin. Ilakointi, loukkaavat kommentit ja yleistämiset ovat lähteneet laukalle sosiaalisessa mediassa. Ylilyönneiltä ei ole vältytty, ja niitä tulee vielä lisää.

Hussein on vihapäissään tehnyt karhunpalveluksen kaikille niille, jotka yrittävät maahanmuuttajina parhaansa mukaan integroitua Suomeen. He ovat niitä rehellisiä taksikuskeja, siivoajia ja postinjakajia, jotka ovat tulleet Suomeen elämään turvallista elämää ja ansaitsemaan elantonsa työllään. Yksittäisen valtuutetun valheet eivät kerro siitä, että kaikki maahanmuuttajat sepittelevät valheellisia tarinoita rasismista.