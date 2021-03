Pääkirjoitus: Kotimainen verkkokauppa kasvoi – Kasvua kannattaa hakea myös kansainvälisesti

Kauppiaat ovat olleet kovilla rajoitusten, käsidesinfiointiaineiden ja tyrehtyvien asiakasmäärien kanssa. Suomalaiset ovat silti olleet halukkaita kuluttamaan koronapandemian aikana, selviää Kaupan liiton tuoreista tilastoista. Vähittäiskaupan tuotteita ostettiin verkon kautta yli 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Musiikki, elokuvat ja äänikirjat sekä vaatteet ja noutoruoka ovat käyneet hyvin kaupaksi verkossa. Myös vedonlyönti ja vaatekauppa ovat kiinnostaneet suomalaisia. Osalle kauppiaista koronavuosi on ollut onnenpotku, osalle se on tarkoittanut taloudellista romahdusta, kuten matkailualalle ja tapahtumajärjestäjille.

Suomalaisen verkkomaksupalvelu Paytrailin tilastojen mukaan myös kauneudenhoitotuotteet ja elektroniset laitteet ovat kiinnostaneet suomalaisia, mutta verkko-ostoksia ei suinkaan ole tehty vain ulkomailta. Kotimainen kauppa on vallannut markkinoita. Kun aiemmin suomalaiset tekivät puolet verkko-ostoksistaan ulkomaisilla sivustoilla, nyt ulkomaisten sivustojen osuus on enää kolmannes. Toisaalta kaikesta vähittäiskaupasta kotimaisen digikaupan osuus on vasta 8 prosenttia. Potentiaalia siis on. Koronavuonna digitaalisen muoti- ja vaatekaupan kärkilistalla komeili useita ulkoilu- ja urheiluvarusteisiin keskittyviä liikkeitä.

On ilahduttavaa, että kotimainen kauppa on kehittynyt ja pystynyt valtaamaan markkinoita. Samalla pakkausmateriaalien tarve on kasvanut. Kuluttajat ovat yhtä tietoisempia. Pakkausmuovin sijaan ekologiset tuotteet herättävät arvostusta. Suomessa Luonnonvarakeskus ennakoi jo syksyllä, että kartonki on nousemassa merkittävimmäksi metsäteollisuuden vientituotteeksi.

Kansainvälisiä trendejä on hyödyllistä seurata tarkoin. Samalla Suomessa voidaan olla ylpeitä omasta osaamisesta. Kun markkinoinnissa uskalletaan vielä laittaa luovuutta peliin, niin suomalaisella verkkokaupalla voi olla hyvät näkymät kasvattaa markkinaosuuksia myös kansainvälisesti.

