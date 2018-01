Pääkirjoitus: Matti Vanhasen alhaisesta suosiosta ongelmia Sipilällekin

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä pohdiskeli Ylen pääministerin haastattelutunnilla jatkamistaan puolueensa johdossa. Hän kertoi hakevansa mieluusti jatkokautta, jos hallituksen tavoitteet täyttyvät ja puolueen kentältä tulee tarvittava tuki.



Toistaiseksi molemmat ehdot ovat täyttyneet. Suomen suunta on kääntynyt, ja keskustaväki tukee edelleen johtajaansa, vaikka kannatusmittauksissa puolueen suosio on vajonnut roimasti.



Meneillään oleva presidentinvaalikampanja on heittänyt Sipilän päälle uuden varjon. Puolueen ehdokkaan Matti Vanhasen suosio on vain pari prosenttia eli kaukana puolueen omasta kannatuksesta. Se on pääministeripuolueen ehdokkaalle liian vähän. Keskustajohto on yrittänyt patistella puolueen kannattajia Vanhasen taakse, mutta toistaiseksi huonolla tuloksella.



Haastattelutunnin lausunnollaan Sipilä kiinnitti oman jatkonsa ainakin jossain määrin Vanhasen menestykseen. Hän arveli, että Vanhasen vaalituloksella on vaikutusta kenttäväkeen ja sitä kautta hänen omaan asemaansa. Linkitys on rohkea, sillä nyt kun vaaleihin on alle kaksi viikkoa, mikään ei viittaa siihen, että keskustan ehdokkaan kannatus olisi erityisemmin nousussa.



Kytkentää lieventää se, että presidentinvaali on henkilövaali eikä suomalaisia äänestäjiä voi noin vain komentaa jonkun ehdokkaan kannattajaksi. Toisaalta melkein kaikilla muilla puolueilla on sama ongelma, eli Sauli Niinistö peittoaa niiden oman ehdokkaansa suosiossa. Muut vain eivät ole pääministeripuolueita, eikä äänestystulosta voi tulkita samalla tavalla kannanotoksi hallituspolitiikkaa kohtaan kuin keskustan tapauksessa on laita.



Markku Kumpunen

