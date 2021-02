Pääkirjoitus: Pieksämäellä Diakin päätöstä odotellaan pelolla

Diakonia-ammattikorkeakoulun uusi rehtori ei vielä kerro mitään konkreettista Pieksämäen yksikön tulevaisuudesta. Elina Juntunen toki lupaa, että Diakin läsnäolo Itä-Suomessa jatkuu. Se vain on arvoitus, mitä tämä tarkoittaa.

Diak toimii tällä hetkellä viidessä kaupungissa. Kampusten määrä on laskemassa kolmeen, ja tätä perustellaan strategialla. Päätöksiä on odotettavissa huhti- tai toukokuussa.

Diak oli jo syksyllä 2018 lopettamassa Pieksämäen, Porin ja Turun kampuksiaan. Korkeakoulun hallituksessa aie kuitenkin torpattiin, kun muun muassa Mikkelin ja Kuopion piispat asiaan puuttuivat. Ei kestänyt kauan, kun asia tuli uudelleen päätettäväksi.

Nyt uutena elementtinä mukaan pompsahti niin kutsuttu liikkuvan kampuksen malli. Ulkopuolisille malli ei ole täysin avautunut, mutta ilmeisesti tavoitteena on antaa eräänlaista pop-up-koulutusta vaihtuvilla paikkakunnilla aina tarpeen mukaan.

Jos Pieksämäen yksikkö lakkaa, mikään pop-up-koulutus ei menetystä korvaa. Diakilla on iso merkitys koko Itä-Suomelle tärkeänä kouluttajana. Etenkin kirkon kannalta Diakin lähtö merkitsisi vaikeuksia osaavan työvoiman saamiseen.

Pieksämäen kannalta kyse olisi paitsi opiskelijoiden häviämisestä, myös muutamasta kymmenestä korkeaan koulutuksen työpaikasta.

Lennokkaissa strategiakalvoissaan Diak kertoo haastavansa itseään muutokseen: "Tarvittaessa uimme vastavirtaan ja teemme toisin." Kun suuntana on tiukka keskittyminen suurille yliopistopaikkakunnille, mistään vastavirrasta on turha puhua. Täsmälleen sama suunta on Suomessa kaikella koulutuksella, ja ohjaava tekijä tässä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahanjakomalli. Vaikea Diakin on vastaan pyristellä.

Pienet seutukaupungit ovat aina heikoilla, kun koulutusta järjestellään uudelleen. Päätökset ovat periaatteessa omistajien, mutta raha ratkaisee. Sillä ei näytä olevan suurta väliä, minkä värisiä ministereitä maan hallituksessa istuu.