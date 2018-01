Pääkirjoitus: Käynnissä on tärkeät vaalit – Sillä on väliä, millainen presidentti Suomea johtaa

Käynnissä olevia presidentinvaaleja on pidetty tylsinä. Ennakkoäänestyksen vilkkaudesta päätellen kansalaiset kuitenkin kokevat äänestämisen tärkeäksi.

Tiistaina päättyneessä ennakkoäänestyksessä annettiin enemmän ääniä kuin missään muissa vaaleissa aiemmin. 36,1 prosenttia maan äänioikeutetuista on jo kantansa kertonut. Monissa Mikkelin seudun kunnissa luku on paljon suurempi. Puumalassa ääntään on käyttänyt jo lähes puolet eli 46,6 prosenttia ja Mikkelissäkin 35,5 prosenttia.

Muutamassa vuodessa maailman politiikka on muuttunut yhä epävakaampaan suuntaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamiselle on kovat odotukset.

Mikkelin seudulla kampanjointi on näyttänyt aikaisempiin vaaleihin verrattuna vaisulta. Ehkä istuvan presidentin kova gallupkannatus on lannistanut kilpailijoiden tukijoukkoja miettimään panostuksen mielekkyyttä. Demokratian ja kilpailun kannalta tämä on tietenkin harmi. Vaali ratkeaa vasta uurnilla.

Viimeisellä viikolla tilanne on hieman sähköistynyt. Paavo Väyrynen kävi sunnuntaina Mikkelin kirjastolla vastustamassa liittovaltiokehitystä ja globalisaatiota. Keskiviikkona Sauli Niinistö keräsi Mikkelissä ja Mäntyharjussa isot yleisöt. Television vaalitenteissäkin on nähty jo hieman tunteenpaloa ja tiukkaa väittelyä.

Presidentinvaalissa valitaan Suomelle uusi johtaja kuudeksi vuodeksi. Vaikka presidentin toimivaltaa on rajoitettu, varsinkin ulkopolitiikassa hänellä on yhä todellista valtaa. Muutamassa vuodessa maailman politiikka on muuttunut yhä epävakaampaan suuntaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamiselle on kovat odotukset.

Myös arvojohtajana ja maan keulakuvana presidentti voi vaikuttaa paitsi konkreettisiin asioihin, myös tunnelmiin ja mielikuviin. Sillä on väliä, millainen presidentti Suomella on. Ainoastaan äänestämällä voi vaikuttaa.