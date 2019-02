Pääkirjoitus: Limaista bisnestä — Pikavippifirmojen toiminnassa on paljon pielessä

Leopardikuosiin pukeutunut nuori nainen antaa nörttipojan ymmärtää, että lompakosta löytyvällä rahalla saisi jotain ihanaa. ”Mahtaako sulla saldo riittää”, hän kyselee tv-mainoksessa.

Jostain syystä pikavippiä kauppaava firma ei puhu mitään siitä, ettei yli varojensa elävä, maksuhäiriökierteessä poukkoileva nuori mies ole parisuhdemarkkinoillakaan sitä kysytyintä joukkoa.

Tämäkin mainos vahvistaa väistämätöntä johtopäätöstä: Monen pikavippiyhtiön toiminta on limaista bisnestä.

Kun aggressiivinen mainonta ja pilvissä olevat kustannukset yhdistetään asiakasryhmään, joilla voi olla vakavia elämänhallintaan liittyviä ongelmia, lopputuloskaan ei saata olla kovin eettinen.

Tuore esimerkki aiheesta saatiin, kun brittitaustaisen Aurora-lainan markkinointitapa nousi julkisuuteen. ”Luottotiedot menneet? Ei haittaa”, mainostaa yhtiö lainojaan. Laki kieltää lainojen myöntämisen henkilölle, jonka luottotiedot eivät ole kunnossa.

Sitä mukaa kuin sääntelyä kiristetään, yhtiöt keksivät uusia porsaanreikiä.

Pykälää näytetään kierrettävän niin, että laina menee nimellisesti takaajan nimiin. Lainaa kutsutaankin takaajalainaksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että ihminen, joka on sotkenut omat raha-asiansa, pystyy sotkemaan myös hyvää tarkoittavien ystävien ja sukulaisten luottotiedot ja talouden.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja kertoikin keskiviikkona Twitterissä, että se ottaa Aurora-lainan selvitykseen.

Pikavippialan ongelmat on tiedostettu, ja alaa pyritään suitsimaan. Eduskunnassa on käsittelyssä laki kulutusluottojen korkojen rajoittamisesta nykyistä tiukemmin ja valmistelussa on ollut myös markkinoinnin rajoittaminen. Ongelmana tässä näyttää olevan se, että sitä mukaa kuin sääntelyä kiristetään, yhtiöt keksivät uusia porsaanreikiä.