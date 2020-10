Pääkirjoitus: Kaivoslaki lähti kirikierrokselle – Lisäaika antaa mahdollisuuden parempaan

Kaivoslain uudistus lykkääntyy ainakin reilulla vuodella. Asiaa työ- ja elinkeinoministeriölle valmisteleva työryhmä pyysi lisäaikaa. Julki kerrottu syy oli niin sanotun intressivertailun ottaminen mukaan kaivoslakiin. Muitakin syitä saattoi olla.

Intressivertailulla tarkoitetaan kunkin kaivoshankkeen hyötyjen ja haittojen punnintaa, jonka perusteella tapauskohtaisesti harkitaan, annetaanko kaivokselle lupa. Nyt alkaa selvitystyö siitä, miten intressivertailu kannattaisi toteuttaa, ja se kestää koko ensi vuoden.

Sinällään lain uusimisella olisi jo kiire. Tiedot kaivoslain valmistelusta eivät kuitenkaan tähän mennessä ole lisänneet uskoa siihen, että hallitusohjelmassakin kerrotut tavoitteet täyttyisivät. Siinä mielessä aikalisä voi olla hyvä uutinen.

Mahdollisuuksia avaa se, että nyt kaivoslain uudistaminen voitaisiin ehkä kytkeä käynnissä olevaan luonnonsuojelulain uudistamiseen. Järkevää voisi olla paketoida samaan kokonaisuuteen myös valtionvarainministeriössä selvitettävä kaivosvero.

Tänä vuonna keskustelu kaivoksista on ollut Etelä-Savossa ja laajemminkin Saimaan alueella kiivasta. Monelta tuntuu vauhdissa unohtuneen, että kaivostoiminta on lähtökohtaisesti hyödyllistä ja kannatettavaa – metalleja tarvitaan. Suomessakin kallioperästä pitää voida kaivaa mineraaleja ja luonnonvaroja, kunhan se tehdään vastuullisesti.

Samaan aikaan on ilmiselvää, että kaivoslainsäädäntömme on monelta osin muinaisjäänne. Näkyviä ongelmia on muun muassa kaivosten ympäristönsuojelussa sekä paikallisten vaikuttamismahdollisuuksissa, joihin hallitusohjelmaa lupaakin korjausta.

Oman lukunsa on kysymys, miksi Suomi antaa kaivosyhtiöiden viedä kallioperän uusiutumattomat aarteet ilman mitään varsinaista korvausta. Etenkin kun yhtiöiden vastuu toiminnan haitoista vaikuttaa lähinnä teoreettiselta.

Saimaan alueella odotetaan kaivosten säätelyyn kunnianhimoista uudistusta, joka turvaa puhtaat vedet ja muut luontoarvot. Hallituspuolueiden sisällä halu tällaisen tekemiseen näyttää vaihtelevan.