Pääkirjoitus: Tylyjä arvioita työllistymisestä

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) sai rapaa niskaansa, kun hän Helsingin Sanomien haastattelussa (18.11.) määritteli Suomen todellisen työvoimareservin noin 40 000:ksi. Arvio särähti pahasti maassa, jossa työttömiä on noin 300 000. Vartiaisen mukaan Suomessa on seitsemän prosentin rakenteellinen työttömyys, johon meneillään oleva talouden hyvä kasvukaan ei pure.



Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen on vielä tylympi. Hän sanoo Turun Sanomissa (9.2.), että Suomella on varaa lisätä työllisyyttä 30 000 hengellä ilman, että talouskasvu kärsii. Sen jälkeen törmätään rakenteellisen työttömyyden rajaan, mistä seuraa palkkakilpailu työvoimasta ja yleinen kustannusinflaatio.



Työttömän näkökulmasta Vartiaisen ja Räisäsen arviot ovat tyrmääviä. Työllisyyden on odotettu parantuvan automaattisesti talouskasvun myötä, kun kapasiteettia tarvitaan lisää. Näin ei ehkä siis käykään, vaan rakenteelliset ongelmat estävät työllistymisen. Tällöin puhutaan muun muassa työelämän kasvaneista vaatimuksista, joihin työttömien osaaminen ei enää riitä, tai vaikeuksista muuttaa työn perässä.



Rakenteellisen työttömyyden rajaa voidaan alentaa uudistamalla työelämää. Muutosten toteuttaminen on poliittisesti vaikeaa, kuten viime ajat ovat osoittaneet. Hallitus yrittää lisätä työvoiman liikkuvuutta aktiivimallillaan, mutta uudistus on kohdannut ankaraa vastustusta. Puutteellinen valmistelu on saanut hallituksen omatkin rivit hajalle.



Perhevapaauudistuksella voisi korjata rakenteita, mutta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on pysäyttänyt valmistelun rahapulaan vedoten.



Markku Kumpunen

