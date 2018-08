Pääkirjoitus: Velkaannumme myös ympäristölle

Valtion budjettiesitys kertoo, että Suomi velkaantuu ensi vuonnakin lisää. Velkamäärän ennakoidaan kasvavan noin 1,7 miljardilla eurolla.

Suomi ei velkaannu vain rahoituslaitoksille. Suomi ja suomalaiset rasittavat edelleen liikaa ympäristöä. Jos ilmastonmuutos halutaan pitää kurissa, suomalaisilla on edessään vielä paljon ympäristön kuluttamista suitsevia päätöksiä. Luonnon ylikuormittamiselle on korkoa kasvava hintalappu.

Ensi vuoden budjettia esitellessään valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) lupasi kevennyksiä tuloveroihin ja samalla korotusta haitta- ja ympäristöveroihin. Tarkkaa tietoa verokiristysten kohdentumisesta ei ole.

Vaikka ympäristöveroja korotettaisiin, se ei vielä auta luontoa, jos verotus ei johda päästöjen vähentämiseen. Sitran tutkijat Mari Pantsar ja Janne Peljo vaativatkin poliitikoilta nykyistä järeämpiä toimia, joilla Suomi pääsee kansainvälisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi Pariisin sopimuksessa paalutettu päästövähennystavoite on Suomessakin kaukainen haave.

Suomi on aiemminkin näyttänyt suuntaa ympäristöpolitiikassa. Suomi otti ensimmäisenä maana käyttöön hiiliveron jo vuonna 1990.

Pantsar ja Peljo haluavat konkretisoida ympäristöpäättämättömyyttä rinnastamalla sitä suoraan rahaan. Suomessa on turha väistää vastuita vetoamalla siihen, että muualla päästellään vielä vastuuttomammin. Ilmasto on globaali, mutta lainsäädäntö on kansallinen. Omat asiat pitää hoitaa kuntoon, minkä jälkeen on hyvä vaatia muita samaan ruotuun.