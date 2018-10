Pääkirjoitus: Uusikaan esitys ei tuone sopua irtisanomiskiistaan

Hallituksen ja palkansaajajärjestön kiista irtisanomissuojan heikentämisestä eteni uudelle tasolle, kun usean ammattiliiton työntekijät aloittivat myrskyvaroitukseksi kutsutun työnseisauksen. Päivän mittaisella poliittisella lakolla yritetään saada hallitus vetämään takaisin esityksensä irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Lisäksi useat liitot ilmoittivat aloittavansa ylityö- ja vuoronvaihtokiellot.

Hallitus toteutti lupauksensa vastaantulosta ja muutti alkuperäistä malliaan. Työministeri Jari Lindströmin (sin.) esittelemässä lievennetyssä versiossa laki koskisi vain alle 10 hengen yrityksiä, mikä vähentäisi kohdejoukkoa puolella. Lisäksi esityksessä luvataan lyhentää henkilöperusteisesta irtisanomisesta aiheutuvaa karenssia ja perustaa kolmikantainen työryhmä yhteistoimintalain uudistamista varten.

Lindström toivoi järjestöjen tutustuvan esitykseen tarkasti ja miettivän eväitä sovulle. Ensimmäiset kommentit viittaavat siihen, ettei uusikaan esitys johda sopuun. Työntekijäpuolella asiasta on tehty periaatekysymys, josta on vaikea antaa periksi.

Mukana on myös politiikkaa. Hallitus ja palkansaajajärjestöt ovat olleet napit vastakkain pitkään. Työntekijät ovat joutuneet nielemään monia vastustamiaan heikennyksiä, ja nyt on tarjoutunut mahdollisuus antaa hallitukselle takaisin. Irtisanomissuoja-asia on yhdistänyt työntekijäjärjestöjä enemmän kuin moni muu kiistakysymys.

Riitelyn – lakkoilun ja ylityökieltojen – ei voi antaa laajeta loputtomiin, vaan jonkun on peräydyttävä. Juuri nyt vain on vaikea nähdä muuta ulospääsytietä kuin että hallitus luopuu esityksestään.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi