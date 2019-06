Pääkirjoitus: Muutoksen oireita Venäjällä — Mielenosoitukset ovat laajentuneet ja ne alkaneet tuottaa myös enemmän tulosta

Viimeaikaiset tapahtumat Venäjällä herättävät kysymään, mihin suuntaan maa on kehittymässä. Korruptiosta kirjoittaneen toimittaja Ivan Golunovin pidättäminen tekaistujen huumesyytösten perusteella sai mielenosoittajat liikkeelle vaatimaan hänen vapauttamistaan. Erittäin poikkeuksellista oli myös, että kolme talouslehteä julkaisi etusivullaan Golunovia tukevan viestin.

Protestit tuottivat yllättäen tulosta: toimittaja vapautettiin ja lisäksi kaksi korkea-arvoista poliisijohtajaa sai lähteä presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Tosin tätä edelsi tutumpi episodi, kun poliisi voimakeinoin hajotti poliisin toimia arvostelleen mielenosoituksen ja pidätti yli 500 mielenosoittajaa.

Muutoksen tuulet Venäjällä ovat voimistuneet. Oppositiopoliitikot ovat masinoineet Putinin vastaisia mielenilmauksia säännöllisesti, mutta nyt liikkeelle ovat lähteneet myös tavalliset kansalaiset. Valtakunnallisesti on vastustettu eläkeuudistusta ja paikallisesti muun muassa kaatopaikkojen perustamista ja ympäristön tuhoamista. Ne ovat jossain määrin myös tuottaneet tulosta.

Putinin kannatus kansan keskuudessa on romahtanut. Krimin valtaamisen aikoihin huippulukuihin noussut suosio on tutkimusten mukaan laskenut 30 prosenttiin. Kun kansalaisten elintaso on Venäjän oman pysähtyneisyyden ja kansainvälisten pakotteiden takia junnannut paikallaan, niin edessä voi olla lisää mielenosoituksia ja tyytymättömyyttä Putinia kohtaan.

Toivottavasti Putin ei lähde korjaamaan kannatustaan viholliskuvilla ja kansainvälistä ilmapiiriä kiristämällä. Kansalaisten muutostoiveiden kuuleminen olisi kestävämpi keino.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi