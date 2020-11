Pääkirjoitus: Maakunnassa on hyviä yrityksiä, mutta turhan vähän

Maakuntamme yrityksistä viime vuoden suurin veronmaksaja oli Suur-Savon sähkö. Se maksoi 10,9 miljoonan euron verotettavasta tuloksestaan 2,2 miljoonan euron yhteisöverot. Tämä on melkein viisi prosenttia kaikista yhteisöveroista, joita Etelä-Savon kuntiin rekisteröityneet yritykset ja yhteisöt maksoivat.

Sinällään isossa osuudessa ei ole mitään erikoista. Koko maan tasollakin suurimmat yritykset maksavat valtaosan yhteisöveroista. Maakunnan kannalta ongelma on, että niitä suuria yrityksiä on liian vähän.

Suomen isoimpien yritysten listoilla eteläsavolaisia ei juuri näy. 2,2 miljoonan euron veroilla Suur-Savon sähkö sijoittuu koko maan tilastoissa kolmensadan huonommalle puolelle. Seuraavaksi suurin, Osuuskauppa Suur-Savo, sijoittuu 1,5 miljoonan euron veroillaan jonnekin neljänsadan jälkeen.

Yritysverotilastot kertovat paljon koko maakunnasta. Kun miettii, miksi Etelä-Savo löytyy häntäpäästä monista ikääntymiseen, huonoon kuntatalouteen tai terveyteen liittyvästä tilastosta, hyviä selityksiä löytyy elinkeinoelämämme rakenteesta.

Isot paikallisesti omistetut teollisuusyritykset meiltä paljolti puuttuvat, samoin kansainvälisesti tai edes valtakunnallisesti pärjäävät isot palveluyritykset.

Myös maakunnan sisällä kuntien välillä on isoja eroja yritysrakenteesta. Mikkelissä teollinen perinne on ohuempaa kuin Savonlinnassa, ja Pieksämäen seudulla metallipuoli on vahvaa.

Pidemmän päälle yrityskentän kehittämisessä kaksi asiaa korostuu: toinen on saavutettavuus eli hyvät liikenneyhteydet, toinen osaaminen ja koulutuspaikat. Ei ole sattumaa, että Suomen kasvukeskukset ovat yliopistokaupunkeja hyvien juna- ja maantieyhteyksien päässä.

Myös se on isoa asia, miten alueella suhtaudutaan yrittäjyyteen. Eri mittaukset kertovat, että tässä olisi parantamisen varaa monessa Etelä-Savonkin kunnassa. Hyvä puoli on se, että asian kuntoon laitto on pitkälti omissa käsissämme.