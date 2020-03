Pääkirjoitus: Salicon lähtö on kova isku koko alueelle

Keskiviikkona saatiin vahvistus asialle, jota on pelätty kuusi viikkoa: Salico Oy lopettaa salaattitehtaansa Juvalta. Yhteistoimintaneuvotteluita käytiin lakisääteinen aika, mutta yhtiö teki sen, mitä oli suunnitellut. Toiminta loppuu syyskuuhun mennessä.

Työntekijäpuolen kommentit jo kesken neuvotteluprosessin ovat viestineet, ettei Salicolla ollut edes aitoja haluja selvittää toiminnan jatkamista Juvalla. Yhtiön johto on laskenut saavansa kilpailuetua lähinnä logistiikasta, kun siirtää tuotannon kokonaan Helsinkiin Kivikon-tehtaille. Salico kuuluu ruotsalaiseen Greenfood-konserniin.

Päätös on kova isku jokaiselle yksittäiselle työntekijälle. Korvaavaa työtä ei ole helppo löytää ainakaan Juvalta tai lähiseudulta. Pieni osa työntekijöistä voi työllistyä Helsingissä, mutta nähtäväksi, kuinka monelle tämä lopulta on realistinen vaihtoehto.

Myös Juvan kunnan ja koko seudun kannalta vaikutukset ovat erittäin suuret. Ne tuntuvat paitsi työttömyysluvuissa myös verotuloissa, asuntojen kysynnässä, ostovoimassa ja yleisessä taloudellisessa vireydessä. Riskinsä on kiinteistössäkin, joka jää vaille käyttäjää.

Salico toimittaa tuoreita hedelmä- ja vihannesjalosteita ammattikeittiöille, vähittäiskaupalle ja pikaruokaketjuille. Paikallisesti Salicon lähtö vaikuttaa myös alueen tuottajiin, jotka ovat jonkin verran toimittaneet yhtiölle raaka-aineita.

Mittakaavaltaan yli sadan työpaikan väheneminen on poikkeuksellisen suuri koko maakunnan mitassa, mutta pienellä paikkakunnalla kyse on lähes kriisistä. Juuri nyt keskeistä on auttaa työttömäksi jääneitä kiinni uuteen työhön joko suoraan tai koulutuksen kautta.

Pidemmällä tähtäimellä menetys pitää korvata kehittämällä uutta työtä ja synnyttämällä uutta yritystoimintaa. Tässä työssä Juvalla on pitkät, hyvät perinteet eli onnistumista ei pidä epäillä.