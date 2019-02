Pääkirjoitus: Poliisi ei tutki jokaista rikosta — Ja se on yhtä aikaa sekä ymmärrettävää että sietämätöntä

Kun pyöräkellarista häviää 700 euron polkupyörä ja omistajasta tuntuu, ettei poliisi korviaan lotkauta, hän voi perustellusti tuntea olonsa petetyksi.

Pettyneiden ja pettyvien joukko on kasvussa. Poliisi lopetti tai keskeytti viime vuonna joka päivä 375 rikostutkintaa. Yhteensä lukumäärä oli vuodessa noin 140 000. Tieto selviää Ylen uutisesta, joka perustuu poliisin vielä julkaisemattomiin tilastoihin.

Määrät ovat huimia, kun ottaa huomioon, että viime vuonna poliisi kirjasi yhteensä noin 319 000 rikosilmoitusta. Määrässä ei ole mukana liikennerikoksia.

Suuri osa keskeytetyistä tutkinnoista oli lieviä omaisuusrikoksia ja väkivaltarikoksia. Etenkin pyörävarkauksien tapaisten massarikosten tutkinnat jätetään herkästi tekemättä, jos ei ole selkeitä epäiltyjä. Samoin on laita vaikkapa netissä tehdyissä solvauksissa, bensavarkauksissa tai mökkimurroissa.

Suomessa luottamus poliisiin ja oikeusjärjestelmään on vielä korkealla tasolla. Tällaiset lukemat ovat kuitenkin vaarassa horjuttaa sitä. Ne myös voivat lisäävät ihmisten turvattomuuden tunnetta, vaikka rikostilastojen varassa tähän ei olisikaan syytä.

Pohjimmiltaan tutkintojen lopettamisessa on kyse rahasta eli poliisin resursseita. Suomessa poliisien määrä on vähentynyt, mutta tekemisen määrä samaan aikaan lisääntynyt. Hallituksen tekemät pienet korjausliikkeet eivät kuvaa juuri muuta.

Poliisin kannalta tutkinnan lopettaminen on pääosin järkevää. Kun kyse on rikoksista, joista tekijä selviää sakoilla ja joissa tekijän selvittäminen on vaikeaa, voimavarat kannattaa keskittää vakavampiin rikoksiin.

Kun pettynyt kansalainen miettii, keneen kohdistaa kiukkunsa, kun pikkurikoksia ei tutkita, poliisi ei lopulta taida olla oikea kohde. Katseet kääntyvät tässäkin eduskuntaan.