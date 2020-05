Pääkirjoitus: Miksi Mikkeli omistaa energiayhtiöitä?

Mikkelin kaupungin päättäjät joutuvat kevään ja kesän aikana pähkäilemään, miksi omistaa energiayhtiöitä. Kaupunki omistaa Etelä-Savon energia Oy:n (ESE) kokonaan. Lisäksi se on Suur-Savon sähkö Oy:n suuri omistaja.

Pitkään jatkuneet talousvaikeudet ovat pakottaneet Mikkelin pohtimaan, olisiko osakkeiden myynnistä tai muista järjestelyistä apua ahdinkoon.

Kaupunki tilasi konsulttiyhtiö Inspiralta selvityksen aiheesta. Nyt raportti on valmis, ja poliittisten päättäjien pitää ratkaista, mitä sillä tekevät. Raportin sisällöstä ei vielä ole hiiskuttu ulospäin. Näyttää siltä, että mitään yhtä selkeää suositusta ei tullut, koska kaupunki ryhtyy nyt sisäisesti työstämään raporttia eteenpäin.

Päätyypä kaupunki mihin hyvänsä, on arvokasta, että vaihtoehtoja mietitään. Viime vuosina on vaikuttanut siltä, ettei kaupungilla ole ollut kokonaisvisiota siitä, miksi se energiayhtiöitä omistaa ja mihin suuntaan haluaa niitä kehittää. Yhtiöiden arvo on satoja miljoonia euroja, joten kyse ei ole vähäpätöisestä linjauksesta.

Kokonaisuutta vaikeuttaa se, että Suur-Savon sähkö toimii laajalla alueella ja omistus on hajautunut alueen kunnille. Liiketoiminnan lisäksi pelissä on siis aina myös politiikkaa ja alueellisia valtapelejä.

Energiayhtiöt eivät ole puhtaita finanssisijoituksia, joissa korkojen ja tuottojen pohjalta voidaan laskea, mikä kannattaa. Kyse on yhteiskunnan perusinfrastruktuurista, joka koskettaa kaikkia kuntalaisia. Kaupungin jatkovalmistelussa pohditaankin juuri näitä ”yhteiskunnallisia vaikutuksia”.

Poliittisesti yhtiöiden myynti ulkopuolisille sijoittajille on vaikeaa. Parhaat rahat saattaisivat tulla kansainvälisiltä pelureilta, mutta pelkona on kuluttajahintojen nousu ja kansan raivo. Takavuosina ESEä ja Suur-Savon sähköä on yritetty yhdistääkin: siihen alueen kunnissa ei taida olla vieläkään valmiutta.

Yhteinen kokonaisvisio kaupungin omistuksista siis puuttuu. Moni päättäjä kuitenkin tuntuu jo nyt tietävän, mitä ainakaan ei saa tehdä. Tyhjää parempi sekin.