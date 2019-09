Pääkirjoitus: Katri Kulmuni joutuu kovaan paikkaan

Katri Kulmuni juhli lauantai-iltana Kouvolassa keskustan tuoreena puheenjohtajana. Kilpailu puheenjohtajuudesta ratkesi Kulmunin eduksi, koska puoluekokousväki näki Kulmunissa enemmän toivoa uudesta kuin Antti Kaikkosessa.

Kulmuni ottaa 32-vuotiaana reppuselkäänsä polvillaan olevan puolueen. Eduskuntavaalit keväällä toivat rökäletappion. Silti keskusta kampesi itsensä hallitukseen.

Tuoreessa mielipidemittauksessa keskustan kannatus jäi alle 12 prosenttiin. Lukema on veret seisauttava perinteiselle suurpuolueelle. Kulmunin onnistumisen ainoa mittari on kannatuskehityksen kääntäminen.

Keskustan puheenjohtajakisa oli yllättävän vaisu. Kulmuni ja Kaikkonen eivät juurikaan toisiaan haastaneet. Kouvolassa Kaikkosen palopuhe oli sentään tunteikas ja sisällöltään yleisöön vetoava. Se ei kuitenkaan enää jaksanut nostaa Kaikkosta Kulmunin edelle.

Kulmunilta ei kannata odottaa täysin uudenlaisia avauksia. Hänen retoriikkansa on melko pyöreää, eikä Kulmuni ole ainakaan toistaiseksi profiloitunut uusien avausten tekijänä.

Kenties tuo strategia on viisas. Kouvolassa puheenjohtajuudesta luopunut Juha Sipilä kiskoi insinöörimäisillä malleillaan keskustan Suomen suurimmaksi puolueeksi ja itsensä messiaaksi puolueväen keskuudessa.

Sipilän valtti oli epäpoliittisuus. Kulmunilla ei tuota valttia ole. Hän on nuori, muttei mikään untuvikko politiikassa. Kulmuni halunnee palauttaa puoluetta juurilleen, mutta siinä piilee myös keskustan ongelma. Keskustan perinteisillä kannatusalueilla väki on vähennyt. Nyt pitäisi saada myös kaupungeissa asuvat nuoret innostumaan. Niillä kannatusmarkkinoilla keskusta ei ole aiemmin pärjännyt. Juuri siellä Kulmunin täytyy onnistua. Muuten keskusta joutuu etsimään uutta messiastaan nopeasti.