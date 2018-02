Pääkirjoitus: Tallinna-tunneli sisältää riskejä

Helsingin ja Tallinnan yhdistävästä rautatietunnelista on olemassa kaksikin hanketta, valtioiden virallinen FinEst Link sekä peliyhtiö Rovion entisen toimitusjohtajan Peter Vesterbackan FinEst Bay Area, joka rakentaisi tunnelin yksityisellä eli kiinalaisella rahalla.



Suomen Tallinnan suurlähetystö on tuoreessa muistiossaan selväsanaisesti kyseenalaistanut Vesterbackan projektin arvostellen sitä konkretian puutteesta ja huonosta valmistelusta. Yhtä hyvin voidaan kysyä, kuinka realistinen valtioiden virallinen hanke lopulta on. Toki on hyvä, että esitetään luovia, aluksi mahdottomiltakin näyttäviä ideoita.



Tunnelin rakentaminen tulisi kalliiksi. Valtiollisen tunnelin hintahaarukka olisi nykyisten arvioiden mukaan 13–20 miljardia euroa. Suomen ja etenkin Viron taloudelliset voimavarat joutuisivat kovalle koetukselle. Hankkeeseen toivotaan EU:lta 40 prosentin rahoitusosuutta, mutta Tallinna-tunneli ei sisälly EU:n tärkeimpien liikenneväylähankkeiden listalle. Jotta tunneli tulisi mielekkääksi yhteydeksi Keski-Eurooppaan, pitäisi myös Rail Baltica -yhteys saada valmiiksi, mikä myös kysyy pääomia.



Kun arvioidaan vuonna 2040 mahdollisesti valmistuvaksi ajatellun tunnelin lopullisia kustannuksia, niin väistämättä mieleen tulee Länsimetron rakentaminen. Se kertoo, millaisia miinoja isoihin projekteihin voi sisältyä. Samoja virheitä ei tietenkään ole pakko toistaa.



Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne ilman muuta helpottuisi ja nopeutuisi tunnelin ansiosta. Samalla voi myös kysyä, kannattaako kahden eurooppalaisittain varsin pienen pääkaupungin välille rakentaa noin kallista väylää.



Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi