Pääkirjoitus: Ilmastonmuutosta kannattaa torjua

Viime vuosi oli taas mittaushistorian kuumimpia. Maapallon lämpötilaa nostavat kasvihuonekaasut kohosivat ennätystasolle ja arktisella alueella oli epätavallisen lämmintä. Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaation raportin mukaan merijään laajuus oli viime vuoden maaliskuussa vähimmillään koko 37-vuotisen satelliittimittaushistorian aikana.

Jään reuna on jatkanut pakenemistaan edelleen. Vasta äskettäin uutisoitiin sulan veden vellovan ensi kertaa Grönlannin pohjoispuolella. Muitakin poikkeavia sääilmiöitä – runsaita sateita tai kuivuutta – on tavattu niin viime kuin kuluvana vuonnakin harvinaisen runsaasti.

Lämpöennätykset kertovat vakuuttavasti, että ilmastonmuutos on totta ja se etenee nyt vauhdilla. On aivan samantekevää, onko se luonnollista kehitystä vai johtuuko se ihmisen toimista. Maapallon lämpötilan nousu on pyrittävä torjumaan käytettävissä olevilla keinoilla.

Ilmastonmuutoksen tehokas estäminen ei olisi pelkästään ympäristönsuojelua, vaan samalla myös hyvä bisnes. Kansainvälinen tutkimuskomissio The Global Commission on the Economy and Climate arvioi tuoreessa raportissaan, että ilmastotoimet toisivat maailmantalouteen uutta rahaa jopa 26 biljoonaa eli 26 000 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä verrattuna siihen, ettei ilmastomuutokseen reagoitaisi. Suuri rahamäärä perustuu siihen, että ilmastonmuutoksen vastustaminen loisi 65 miljoonaa työpaikkaa ja ehkäisisi 700 000 ennenaikaista kuolemaa.

Luvut ovat suuria ja epätarkkoja arvioita. Ne osoittavat kuitenkin millainen potentiaalinen win-win-tilanne ilmastonmuutostyöhön voi sisältyä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi