Pääkirjoitus: Keskustassa tuskin syntyy rytminvaihdosta – Lopullisen tuomion antaminen on kuitenkin ennenaikaista

Suomalaisen politiikan lähihistorian keskeinen vaikuttajapuolue keskusta on isojen kysymysten äärellä. Keskusta valitsee puheenjohtajan puoluekokouksessa lauantaina.

Kokous pidetään virtuaalisena koronan aiheuttamasta pakosta, mutta se kuvaa myös puolueen tilaa. Keskustan perinteiset peruskannattajat eivät koe puoluetta enää läheiseksi. Se näkyy selvästi kannatusluvuissa, jotka pyörivät historiallisen alhaalla.

Voi olla, että keskusta vaihtaa puheenjohtajaa. Annika Saarikko on suosikki korvaamaan nykyisen puheenjohtajan Katri Kulmunin. Ongelmana tässä on, ettei Saarikko tuo samanlaista muutosta puolueen profiiliin kuin vaikkapa Sanna Marin toi edeltäjäänsä Antti Rinteeseen verrattuna SDP:ssä. Saarikko ja Kulmuni ovat ideologialtaan ja muultakin profiililtaan lähellä toisiaan. Saarikko on kuitenkin Kulmunia karismaattisempi esiintyjä.

Keskustan päivänpolitiikan ehdoton kärkinimi on valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Jos puoluekokous valitsisi puhtaalta pöydältä puheenjohtajan, se taputtaisi hurraten Vanhasen palaamaan puolueen keulakuvaksi. Keskustan perusolemukseen kuuluvat turvallisuushakuisuus ja tietty jäyhyys. Vanhanen edustaa epävarmoina aikoina uskottavuutta.

Keskustan paluu poliittisen kentän pelintekijäksi vaikuttaa pitkältä ja vaikealta. Jotkut asiantuntijat ovat povanneet, että keskusta jää tulevaisuudessa keskisuureksi puolueeksi.

Lopullisen tuomion antaminen on kuitenkin ennenaikaista. Tällä hetkellä puolueen on vaikea muodostaa selkeää linjaa tietyissä ympäristöasioissa. Kun täytyy yhtä aikaa pitää vanhaa kannattajakuntaa tyytyväisenä ja yrittää hurmata uusia, ei synny uskottavaa sanomaa.

Korona on muuttanut monia asioita. Sen vaikutuksista – digitalisaation mahdollistamana – elämä rintamailla saattaakin olla tulevaisuudessa houkuttava vaihtoehto. Siinä piilee myös keskustan sauma nostaa itsensä pelikentän keskiöön.

Sitä ennen puolueen pitää sisällään päättää, mitä se haluaa tulevaisuudessa olla.