Pääkirjoitus: Rokotteen hyöty voittaa haitat

Essote kertoi perjantaina tapauksesta, jossa kahdesti koronarokotteen saanut henkilö sairastui koronaan. Rokotteisiin epäilevästi suhtautuva saattaa päätellä tämä todistavan, ettei rokotuksista ole hyötyä. Se on väärä tulkinta. Rokotteiden ei ole väitettykään antavan sataprosenttista suojaa.

Jos rokotteen suojaksi kerrotaan esimerkiksi 95 prosenttia, se tarkoittaa, että sadasta ihmisestä, jotka muuten sairastuisivat, rokote säästää 95 sairastumiselta. Suoja on todella merkittävä.

Viime aikoina rokotteista on keskustelu vilkkaasti. Yksi syy on joidenkin maiden päätös keskeyttää Astra Zenecan valmistaman rokotteen käyttö. Tämä on tehty varotoimena, koska on esitetty epäilyjä, että rokote altistaisi veritulpalle.

Euroopan lääkevirasto EMA kertoi tiistaina, ettei yhteyttä ole löytynyt. Tutkimukset kuitenkin jatkuvat. Suomessa myös rokottaminen jatkuu. THL:n mukaan riskiä veritulppariskin lisääntymistä ei ole nähtävissä.

Sinällään se on normaalia, että erilaisiin rokotteisiin liittyy epätoivottuja sivuvaikutuksia ja riskejä. Sellaiselle ihmiselle, joka sairastuu rokotteen vuoksi, kyse voi olla tragediasta. Samaan aikaan taudit, joita vastaan rokote annetaan, aiheuttavat kuitenkin varmuudella moninkertaisesti suuremmat vahingot. Suomessakin koronaan on sairastunut massiivisista varotoimista huolimatta jo 70 000 ihmistä.

Rokotteiden suoja perustuu siihen, että mahdollisimman iso osa väestöstä sen ottaa. Kaikki kohut ja epäilyt rokotteen sivuvaikutuksista tai toimimattomuudesta voivat olla tuhoisia rokotuksista saatavalle suojalle.

Rokotteita epäileviä on ollut aina. Suomessa ilmiö on aiemmin pysytellyt pienehkönä. Nyt koronan myötä vastustus näyttää lisääntyneen. Etenkin sosiaalisessa mediassa erilaiset hyvinvointivalmentajat ja muut itseoppineet asiantuntijat jakavat disinformaatiota aiheesta.

Sekin on hyvä muistaa, että rokotevastaisuus ei ole vain yksittäisten ihmisten tietämättömyyttä tai epäilyä. Kyse on myös organisoidusta toiminnasta, jolla voi olla joko taloudellisia tai poliittisia tarkoitusperiä.