Pääkirjoitus: Kiinteistöverouudistuksessa syytä edetä maltillisesti

Kiinteistöveroa ollaan uudistamassa. Tarkoituksena on saada kiinteistöjen verotusarvot vastaamaan paremmin niiden käypiä arvoja sekä siten tasoittaa alueellisia hintaeroja. Samanarvoisesta kiinteistöstä saatetaan nyt maksaa hyvin eritasoista veroa, mitä ei pidetä oikeudenmukaisena.

Valtiovarainministeriön valmistelema lakiluonnos on Ylen keräämien tietojen mukaan saanut hyvin voimakasta palautetta. Se ei ole mikään yllätys, sillä uudistus koskee yli kahta miljoonaa kiinteistöä ja kyseessä ovat isot rahat. Kunnat keräävät näin tänä vuonna 1,8 miljardin euron verotulot. Se on ollut kunnille myös hyvin varma tulonlähde, sillä veroa ei pääse samalla tavalla pakoon kuin korkeaa kunnallisveroprosenttia.

Uudistuksen tarkoituksena ei ole kiristää kiinteistöverotusta, mutta arvostelijoiden, muun muassa Suomen Omakotiliiton ja Veronmaksajien keskusliiton, mukaan se siirtää verotuksen painopistettä kerrostaloista pientaloille. Kasvukeskuksissa omakotitaloasukkaan verorasitus voi nousta sadoilla euroilla vuodessa tai jopa enemmänkin, mitä pidetään kohtuuttomana.

Lain jatkovalmistelussa on esitetty kritiikki syytä ottaa huomioon. Asumiskustannukset pyrkivät jatkuvasti nousemaan, eikä kehitystä ole aihetta kiihdyttää entisestään. Varsinkin kasvukeskuksissa hinnat alkavat olla sellaisella tasolla, ettei tavallisella kansalaisella ole enää niihin varaa.

Eritasoisten kiinteistöverojen yhtenäistäminen on hyvä tavoite, mutta tasaamisen vaatimille korotuksille on annettava riittävä siirtymäaika ja pitää kertanousut kohtuullisina. Kunnallinen harkintavarakin veron tasosta on syytä säilyttää.

Markku Kumpunen

