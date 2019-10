Pääkirjoitus: Hallituksen suosio laskussa—Vain keskusta on onnistunut lisäämään kannatustaan

Antti Rinteen (sd.) hallituksen kuherruskuukaudet ovat Ylen tuoreen puoluekannatusmittauksen mukaan ohi – jos sellaisia on kunnolla edes ollutkaan.

Hallituspuolueista vain keskustan suosio on lisääntynyt edellisestä mittauksesta. On vaikea vielä arvioida, johtuuko keskustan lisääntynyt kannatus uudesta puheenjohtajasta Katri Kulmunista. Joka tapauksessa puolue on ollut esillä puheenjohtajakilvan takia ja saanut uudet kasvot.

Hallituksen toimet ovat toistaiseksi olleet varsin vähäisiä. Hallituksen budjettiesitys sai kohtalaisen myönteisen vastaanoton, mutta se ei muuttunut kannatuksen lisäykseksi. Syksyn edetessä sen realistisuutta on yhä enemmän epäilty, mikä on saattanut syödä hallituksen uskottavuutta.

Ministereistä näkyvimmin lienee esillä ollut kotkalainen kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.). Hänen voimakas puuttumisensa Postin työehtosopimuksiin ja toimitusjohtajan palkkaan ei näy demarien kannatuksen kasvuna, vaikka valtio-omistajan puuttumista on usein toivottu ongelmatilanteissa.

Perussuomalaisten nousu jatkuu edelleen, kun taas toisen suuren oppositiopuolueen kokoomuksen kannatus polkee paikallaan. Äänestäjien mielissä perussuomalaiset muodostavat hallitukselle sen todellisen opposition, kun puhutaan vaikka ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikasta. Näissä asioissa kokoomus on paljon lähempänä hallitusta kuin perussuomalaisia.

Kokoomuksen oppositiopolitiikka keskittyy talous- ja työllisyyskysymyksiin, mitä kuvastaa hallitukselle jätetty ensimmäinen välikysymys. Opposition hajanaisuudesta kertoo, etteivät perussuomalaiset halunneet lähteä siihen mukaan.

Markku Kumpunen

