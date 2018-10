Pääkirjoitus: Ulkoministeriön on pakko selvittää häirintäepäilyt

Ulkoministeriö on joutunut kiusalliseen tilanteeseen. Ammattijärjestö Juko syyttää ministeriötä siitä, ettei se noudata sisäisiä ohjeitaan, kun työntekijä tekee työnantajalle ilmoituksen häirinnästä.

Jukon väitettä tukee ministeriön teettämä kysely, jonka mukaan häirinnästä on tehty esimiehille 54 ilmoitusta kevään 2017 ja kevään 2018 välisenä aikana. Niistä on selvitetty ministeriön sisäisen ohjeistuksen mukaisesti vain 13 tapausta.

Ulkoministeriö ei ole ensimmäistä kertaa häirintäkohun keskellä. Ministeriö antoi syksyllä 2016 kirjallisen varoituksen suurlähettiläs Jarmo Viinaselle seksuaalisesta häirinnästä. Jo elokuussa ministeriö oli hyllyttänyt Viinasen Ruotsin suurlähettilään tehtävästä.

Nyt tietoon tullut ministeriön passiivisuus tuntuu omituiselta. Koska vakavia häirintätapauksia on käsitelty aiemminkin, miksi ministeriö näyttää olleen myöhempien tapauksien selvittämisessä häkellyttävän avuton? Ei kai kyseessä voi olla epätoivoinen yritys suojella ministeriön mainetta vaikenemalla?

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) ilmoittivat tiistaina käynnistävänsä ministeriössä ulkopuolisen selvityksen ahdisteluepäilyjen takia. Ministerien reagointi oli odotettu, eikä heillä ole ollut oikeastaan vaihtoehtoja.

Selvityksen jälkeen ministeriössä on syytä parantaa rutkasti sisäistä kuria. On surullista, kun säädöksien kanssa elämään tottunut valtionhallinto ei noudata edes omia ohjeistuksiaan.