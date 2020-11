Pääkirjoitus: Huuhkajat hurmaa menestyksellään – buumi poikinee lisää harrastajia

Suomen maajoukkue hämmästytti jalkapalloa seuraavia ihmisiä voittamalla myöhään keskiviikkoiltana hallitsevan maailmanmestarin Ranskan Pariisissa. Vaikka kyseessä olikin harjoitusottelu, ei Suomen suoritusta kannata vähätellä. Ranska haluaa aina voittaa. Se oli voittanut ennen Suomen kohtaamista 12 ottelua putkeen.

Jalkapallomaajoukkueen eli Huuhkajien menestys on hellinyt suomalaisia muutaman vuoden ajan. Todellinen kansanjuhla alkoi, kun Suomi varmisti paikkansa EM-lopputurnauksessa vuosi sitten Helsingissä. Suomen pitkään himoitsema arvokisapaikka ei saavutuksena häviä, vaikka kisat pitikin siirtää koronan vuoksi.

Suomalaisen jalkapallon menestysresepti on lopulta ollut yksinkertainen. Kun riittävä määrä suomalaisia pelaa vakituisesti tasokkaissa ammattilaissarjoissa, jalostuu maajoukkueeseen kovissa otteluissa kehittyneitä pelaajia. Sensaatiomaisessa Ranska-voitossa Suomen maalit tekivät maajoukkueessa debytoineet Marcus Forss ja Onni Valakari. Tämä kertoo siitä, että maajoukkueella on jatkuvuutta ja kilpailu pelipaikoista kovenee.

Huuhkajat hurmaa myös yhtenäisyydellään. Sen pääarkkitehtina häärii pelaajien professoriksi nimittämä päävalmentaja Markku Kanerva. Vaatimaton ja sympaattinen Kanerva on suurten egojen valmentajien keskellä piristävä poikkeus.

Maajoukkueen ympärillä vellova buumi on piristävää. Suomessa kansallisurheilun asemaan noussut jääkiekko on saamassa rinnalleen varteenotettavan haastajan. Jalkapallomaajoukkueen menestys kasvattaa varmasti junioriharrastajien määrää. Seuroille tämä on sekä hyvä että haasteellinen asia. Hyvä siksi, että seurat saavat lisää pelaajia. Haaste tulee siitä, jalkapallon harjoitteluolosuhteet Suomessa ovat melko kehnot esimerkiksi jääkiekkoon verrattuna.

Koska jalkapallo on kansainvälisesti erittäin kilpailtu laji, Suomessa lajin harjoitusoloja pitäisi kehittää. Se varmistaisi tulevien teemupukkien mahdollisuudet jalostaa taitojaan juniori-iässä.