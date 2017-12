Pääkirjoitus: Työttömyyteen voi vaikuttaa ilman aktiivimalliakin – Mäntyharjulla kunta on panostanut pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen

Työttömyys on vähentynyt. Marraskuussa Etelä-Savossa oli 1 500 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Koko maakunnassa työttömyysaste on 11,3 prosenttia, kun vielä vuosi sitten se oli 13,3.

Muutoksen takana on paljolti hyvä taloussuhdanne. Työttömyys on laskenut selvästi koko maassa. Mikä ilahduttavinta kyse ei ole tilastojen kaunistelusta, vaan työpaikkojen määrä on oikeasti kasvanut. Työllisiä on nyt 83 000 enemmän kuin marraskuussa 2016.

Mäntyharjulla työttömyys on vähentynyt vuodessa kaikista maan kunnista viidenneksi eniten. Myös Rantasalmella kehitys on ollut huippuluokkaa.

Sipilän hallitus asetti tavoitteekseen 72 prosentin työllisyysasteen. Siinä ei vielä olla, mutta suunta näyttää sentään oikealta.

Etelä-Savon sisällä tilanne vaihtelee suuresti. Karkeasti sanottuna, maakunnan itäreunalla työttömyysaste on pari kolme prosenttiyksikköä muuta maakuntaa korkeampi. Kunnittaiset erot ovat suuria etenkin siinä, kuinka työttömyyttä on saatu vähennettyä.

Mäntyharjulla työttömyys on vähentynyt vuodessa kaikista maan kunnista viidenneksi eniten. Myös Rantasalmella kehitys on ollut huippuluokkaa. Vaikka osa muutoksesta selittyy kuntien elinkeinorakenteella, tämä osoittaa, että myös kunnan omilla toimilla on iso merkitys.

Esimerkiksi Mäntyharjulla on pantu budjetoitu rahaa pitkäaikaistyöttömien työpajoihin ja palkkaamiseen. Kunta voi säästää rahaa panostamalla työllisyydenhoitoon, kun sen kulut pitkäaikaistyöttömistä vähenevät.

Hallitus teki joulun alla päätöksen niin sanotusta aktiivimallista. Työttömät ja oppositio ovat moittineet mallia työttömyydestä rankaisemiseksi ja epäilleet sen todellista tehoa.

Aktiivimallin toimivuuden osalta ollaan viisaampia ehkä vuoden päästä. Muun muassa Mäntyharjun esimerkki kuitenkin osoittaa, että asialle voi tehdä paljon ilman malliakin.