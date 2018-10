Pääkirjoitus: Työmarkkinoiden myrsky saa voimansa vaaleista

Perjantai ei jää suomalaiseen työmarkkinahistoriaan riemun päivänä. Hallituksen, ay-liikkeen ja työnantajien kolmikanta on muuttumassa kolmiodraamaksi.

Hallitus haki keskiviikkona eduskunnalta luottamuslauseen, ja se jatkaa kiistellyn irtisanomissuojaa muuttavan lain valmistelua. Eduskunta on siis lakimuutoksen jatkovalmistelun kannalla, mutta ay-liike näyttää ottavan järeimmät keinonsa käyttöön painostaessaan lainsäätäjiä.

Teollisuusliitto irtisanoi viiden sopimusalan osalta kilpailukykysopimuksen. Työnantajapuolen Teknologiateollisuus piti Teollisuusliiton irtiottoa sopimuksen hengen vastaisena, koska kiky-sopimuksen vaikutuksia piti tarkastella tulevana talvena.

Lisäksi Teollisuusliitto kertoi ensi viikolla alkavasta lakosta ja vihjaili työtaistelujen laajenemisesta. Myös Ammattiliitto Pro aloittaa ensi viikolla kolmen päivän lakon.

Suomen Yrittäjät kehotti maanantaina järjestäytymättömiä yrityksiä lopettamaan työntekijöiden ay-jäsenmaksujen perinnän. Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tökki ay-liikettä muistuttamalla, että työntekijäliitot käyttävät välillä yrittäjien työntekijöiltä keräämiä rahoja työnantajia vastaan.

Työntekijöiden ja hallituksen välinen riita on paisunut niin suureksi, että ensi viikon alussa siitä kärsivät vanhukset ja lapset, kun Julkisten ja hyvinvointialojen liitto aloittaa maanantaina kaksipäiväisen lakkonsa. Jo aiemmin siitä ovat kärsineet tuhannet työnantajat, joita valmistelussa oleva laki ei koske.

Työmarkkinoiden myrskyn taustalla ei ole pelkkä irtisanomislaki. Kysymyksessä on työntekijöiden tyytymättömyys hallitusta kohtaan. Hinta tälle eripuralle on iso, ja lakkoilu vahingoittaa yhä isompaa sivullisten joukkoa. Poliittisilla lakoilla on selvästi poliittinen motiivi – lakkoilulla halutaan vaikuttaa huhtikuun eduskuntavaalien lopputulokseen.

