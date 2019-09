Pääkirjoitus: Venäläiset arvostavat Suomea

Venäläiset pitävät Suomesta. Ulkoministeriö tutki venäläisten asenteita Suomea kohtaan, ja 71 prosenttia vastaajista suhtautui läntiseen naapuriin myönteisesti. Kaksi vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen verrattuna myönteinen suhtautuminen oli lisääntynyt.

Kehitys on kiinnostava, kun sitä peilaa maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Virallisen Venäjän suhtautuminen länsivaltioihin on muuttunut koko ajan kielteisemmäksi. Venäjä haastaa länttä asevarustelullaan ja kovasanaisella diplomatiallaan.

Huomattavaa tutkimustuloksessa ovat alueelliset erot. Peräti 95 prosenttia Pietarin alueella asuvista piti Suomea hyvänä maana. Mitä lähempänä Suomea asut ja mitä enemmän Suomesta tiedät ja mahdollisesti koet, sitä myönteisemmäksi suhtautuminen muuttuu.

Tutkimuksen antia kannattaa hieman pureskella. Venäjän valtio elää omaa elämäänsä, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että tavallinen kansalainen olisi vihamielinen länttä kohtaan. Monelle venäläiselle esimerkiksi mahdollisuus matkustaa vapaasti on tärkeämpi arvo kuin Kremlin suurvaltapolitiikan puolesta liputtaminen.

Suomalaisten asenteita venäläisiä kohtaan ei ole laajemmalla tutkimuksella selvitetty. Ehkä siihenkin olisi tarvetta. Vaikka ryssittely onkin vähentynyt, voivat asenteet silti olla yllättävän kielteisiä. Suurimmat vaikuttimet kielteisiin asenteisiin kumpuavat juuri siitä, mitä Venäjä tekee valtiona. Kannattaako siitä soimata sellaisen maan kansalaisia, joiden mahdollisuus vaikuttaa valtion päätöksiin on olematon? Ehkä juuri siksi heidän suhtautumisensa aidon demokratian naapurimaahan on niin myönteinen.