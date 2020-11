Pääkirjoitus: Verotiedot on syytä pitää avoimina

Media on taas pari päivää täynnä ihmisten tuloja. Nyt on hyvä hetki miettiä, onko se suomalaisen yhteiskunnan kannalta hyvä vai huono asia.

Se on ilmeistä, että ainakaan kaikkia hyvätuloisia tulotietoihin liittyvä julkisuus ei kiinnosta. Noin 4 000 suomalaista pyysi verottajalta, ettei heidän verotietojaan luovutettaisi medialle. Mukana on myös suuri joukko ihmisiä, jotka toimivat julkisesti rahoitetuissa viroissa, joissa palkan maksavat viime kädessä suomalaiset veronmaksajat.

Verottaja antoi viime vuonna mahdollisuuden tällaisten kieltojen tekemiselle. Ilmiö on yleistynyt, ja jos sen sallitaan jatkua, koko nykymuotoinen tulojulkisuus on kohta historiaa. Jo nyt voidaan huomata, että median tiedoissa on tänä vuonna isoja aukkoja.

Etelä-Savossakin 43 ihmistä pyysi kieltoa tietojensa julkaisulle. Viime vuonna heitä oli kaksi.

Sinällään tiedot eivät vieläkään ole salaisia, eli media saa tiedot tuloista, kunhan osaa niitä erikseen pyytää. Käytännössä linjaus tarkoittaa, että kattavia tietoja ei mediaan saada.

Verottaja perustelee muuttunutta käytäntöään EU:n tietosuojadirektiivillä. Useampikin hallinto-oikeuden professori on tätä tulkintaa kritisoinut. Päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen, ja ensi vuoden aikana nähdään, kestävätkö verottajan perustelut vettä.

Suomi keikkuu usein kärjessä, kun mitataan yhteiskuntien toimivuutta, vähäistä korruptiota ja sosiaalista pääomaa. Yksi tekijä menestyksen takana on yhteiskunnan avoimuus. Lainsäädäntöön on kirjoitettu hyvin kattava julkisuuden periaate. Sillä halutaan taata, ettei asioita voida pimittää kansalaisilta ainakaan loputtomasti.

On selvää, että ilman lakiin kirjoitettua nimenomaista julkisuusvelvoitetta monet asiat jäisivät pimentoon. Jo nyt on helppo nähdä, että julkisetkin toimijat mieluummin piilottelevat kaikkea ikäväksi koettua.

Ilman julkisia verotietoja vuorineuvosten veropakolaisuus jäisi pimentoon. Ilman julkisia verotietoja kovapalkkaiset johtajamme voisivat haalia isoja sivutuloja kenenkään tietämättä.